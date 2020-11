La fusée européenne Vega subit un échec majeur au lancement, des satellites pour l’Espagne et la France perdus

Une fusée Arianespace Vega a subi un échec majeur peu de temps après son lancement lundi 16 novembre, entraînant la perte de satellites pour l’Espagne et la France.

La fusée Vega à quatre étages a décollé du Centre Spatial Guyanais à Kourou, en Guyane française à 20h52 HNE (0152 le 17 novembre GMT) et a semblé voler en douceur pendant les premières phases de la mission. Mais huit minutes après le départ, quelque chose s’est mal passé.

« Nous pouvons maintenant confirmer que la mission est perdue », a déclaré le PDG d’Arianespace, Stéphane Israël, lors d’un webcast de lancement.

Une fusée Arianespace Vega transportant deux satellites pour l’Espagne et la France décolle d’une plateforme du Centre Spatial Guyanais à Kourou, en Guyane française, le 16 novembre 2020. La fusée a échoué huit minutes après le vol, entraînant la perte des deux satellites. (Crédit d’image: Arianespace)

Juste après que Vega ait enflammé son étage supérieur, appelé Avum, il a dévié de sa trajectoire sur une trajectoire dégradée, selon Arianespace. La fusée n’a jamais fait son prochain contact prévu avec les stations au sol.

« Huit minutes après le décollage, et immédiatement après l’allumage du moteur du quatrième étage de Vega, l’étage Avum, nous avons observé la dégradation de la trajectoire », a déclaré Israël. « Cela signifie que la vitesse n’était plus nominale. »

Les ingénieurs d’Arianespace s’efforcent de cerner ce qui a conduit à la perte du lanceur Vega et de ses deux charges utiles: un satellite d’observation de la Terre pour l’Espagne appelé SEOSAT-Ingenio et le satellite TARANIS pour l’Agence spatiale française CNES.

L’anomalie apparente au lancement de lundi est le deuxième dysfonctionnement majeur de la fusée Vega en deux ans.

En juillet 2019, une fusée Vega a échoué lors du lancement d’un satellite pour les Émirats arabes unis. Une enquête ultérieure a révélé qu’un moteur défectueux sur le surpresseur était à blâmer.

La fusée Vega a repris son vol cette année le 2 septembre, lorsqu’une des fusées a été utilisée pour lancer 53 petits satellites pour 21 clients différents. Cette mission a été un succès complet.

On ne peut pas en dire autant de la mission de suivi de Vega.

«Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à mes clients pour cette mission», a déclaré Israël. « Arianespace présente ses excuses et nous devons maintenant analyser et comprendre. »

Une enquête sur la cause de l’anomalie de lancement suivra.

SEOSAT-Ingenio est le premier satellite d’observation de la Terre en Espagne pour un programme de l’Agence spatiale européenne pour étudier notre planète. Le satellite est équipé d’une double caméra haute résolution capable d’imaginer la Terre avec une résolution de 2,5 mètres (8,2 pieds) et de regarder de côté comme de bas, ce qui lui permet d’observer n’importe quel point de la Terre pendant trois jours.

Le satellite TARANIS (son nom est l’abréviation de Tool for the Analysis of RAdiation from lightNIng and Sprites) est un satellite scientifique conçu pour observer des phénomènes électriques extrêmement brillants dans la haute atmosphère terrestre. Le satellite devait étudier des éclairs brillants de lumière visible appelés sprites, jets bleus et elfes, ainsi que des éclairs gamma, pendant une période de quatre ans.

La fusée Vega d’Arianespace mesure près de 30 mètres de haut et comporte trois étages à combustible solide surmontés d’un quatrième étage à combustible liquide, appelé module supérieur d’attitude et de vernier, ou Avum. C’est après le déclenchement de l’étape Avum qu’Arianespace a annoncé l’anomalie de la trajectoire de lancement.

Les fusées Vega peuvent transporter des charges utiles allant jusqu’à 3300 lb. (1500 kilogrammes) sur des orbites polaires à un peu plus de 700 km au-dessus de la Terre. La fusée a été lancée 17 fois depuis son entrée en service en 2012, avec deux échecs.

Arianespace et l’Agence spatiale européenne développent une version améliorée de Vega, appelée Vega C, conçue pour transporter des charges utiles jusqu’à 5070 livres. (2300 kg), 60% de plus que le modèle actuel.

