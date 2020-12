La fusée du vaisseau spatial a explosé, mais le vol d’essai est un succès – voici pourquoi

C’était censé être le vol d’essai du projet qui devra potentiellement amener des humains sur Mars dans les 6 prochaines années, mais cela ne s’est pas déroulé comme espéré: le prototype de la fusée Starship, fabriqué par la société aérospatiale SpaceX par le milliardaire Elon Musk, a été détruit dans une pyrotechnie explosion survenu pendant la phase de rentrée de l’aéronef. Selon le numéro un de l’entreprise, l’expérience doit encore être considérée comme un succès, mais il ne fait aucun doute que l’accident fait plus parler les gens que le test lui-même.

La fusée a explosé

Se retrouver en flammes était le prototype de la fusée fabriqué par SpaceX destiné aux charges lourdes, qui dans les plans de la société servira entre autres de véhicule pour le transport vers la Lune et Mars des hommes et des matériaux. Bref, c’est une pièce fondamentale de la stratégie de SpaceX, qui devra être perfectionnée de test en test afin d’être considérée comme sûre pour un véritable voyage interplanétaire. Le moteur était télécommandé et donc sans pilote, et lors du vol d’essai, il aurait dû s’élever de 12 kilomètres et demi en vol, puis revenir indemne sur sa plate-forme d’atterrissage située au Texas.

L’atterrissage manqué

Les choses se sont déroulées différemment de ce qui avait été prévu: après avoir terminé la phase initiale d’environ 6 minutes, lors du retour, la fusée est descendue de manière contrôlée mais plus rapide que prévu: le crash imprévu a provoqué un crash partiel du moteur au sol. incliné au lieu d’atterrir doucement, s’effondrant sur lui-même et provoquant ainsi l’explosion.

Le tweet d’Elon Musk

Malgré la fin de la mission, le numéro un de l’entreprise a immédiatement posté un message positif sur Twitter: « Mars, nous sommes en route! ». Le vol d’essai a en fait permis à l’entreprise de collecter des données précieuses sur le comportement de Starship dans des conditions réelles d’utilisation, à la fois dans la phase de vol réelle de la fusée et dans celle que tout le monde commente pendant ces heures.