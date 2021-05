La fusée chinoise incontrôlable met fin à son aventure: elle est tombée au milieu de l’océan Indien

La semaine dernière, l’alarme s’est déclenchée: une gigantesque fusée chinoise était sur le point de rentrer dans l’atmosphère sans aucun contrôle. Dans les dernières heures, c’est enfin arrivé, le Long March 5B est revenu sur Terre, tombant de manière incontrôlable dans l’océan Indien. C’est l’un des plus gros débris spatiaux qui soit tombé hors de contrôle dans toute l’histoire de l’humanité.





Le long mars 5B mesurait environ 30 mètres de haut et pesait un peu plus de 20 tonnes. Il y a quelques jours a terminé sa mission de mise en orbite du premier module de la station spatiale chinoise, le Tianhe. L’étage central de la fusée n’a pas réussi à revenir une fois qu’elle a quitté la station en orbite, elle a donc fini en orbite autour de la Terre jusqu’à ce qu’elle rentre dans l’atmosphère.

Proche des Maldives et imprudent

Depuis quelques jours, les astronomes, les pisteurs et les amateurs surveillent la trajectoire de la fusée pour déterminer quand et où elle pourrait retomber sur Terre. La fusée retourne enfin à l’atmosphère au-dessus de la péninsule arabique, oui, il n’y a pas atterri.

De sudia Arabia pic.twitter.com/e0Pn84BZOY – Muhammad Ehsan (@ Muhamma38452517) 9 mai 2021

Le contact avec la surface de la Terre s’est produit plus tard aux coordonnées 72,47 degrés de longitude est et 2,65 degrés de latitude nord. Ces coordonnées correspondent à Océan Indien, près des Maldives. Sauf indication contraire, la fusée n’a causé aucun dommage humain, elle s’est simplement retrouvée submergée dans l’eau.

Le bureau chinois de génie spatial habité a déclaré que la «grande majorité» des débris ont brûlé lorsqu’ils sont rentrés dans l’atmosphère. La rentrée confirmée met ainsi fin aux jours de surveillance par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Bien qu’il n’y ait pas eu de dégâts, de nombreux experts et notamment des États-Unis considèrent cet acte comme imprudent.

Les débris d’une grande fusée chinoise, la Longue Marche 5B, ont atterri dans l’océan Indien près des Maldives, a annoncé l’administration spatiale chinoise.#ChineseRocket # LongMarch5B pic.twitter.com/E3oAYsgwxq – Pradeep Poonia #SaveIndia (@pradeeeppoonia) 9 mai 2021

Mesurant 33 mètres de haut, 5 mètres de large et pesant plus de 20 tonnes, la scène centrale du Long March 5B a captivé tous les regards. Sa rentrée incontrôlable a soulevé des inquiétudes, étant le sixième plus gros objet à rentrer dans l’atmosphère de manière incontrôlée.

Généralement, les étages des fusées qui reviennent sur Terre le font de manière contrôlée. Pour cela, ils ont un coup de pouce supplémentaire qui permet aux techniciens décider quand rentrer dans l’atmosphère, contrôlant ainsi qu’il tombe au milieu de l’océan et loin des êtres humains. Cela n’a pas été le cas avec le Long March 5B, même si heureusement le résultat a été le même.

Via | @planète4589