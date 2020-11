La fusée Atlas V lance le satellite espion NROL-101 en orbite

CAP CANAVERAL, Floride – United Launch Alliance (ULA) a envoyé avec succès une fusée Atlas V dans l’espace aujourd’hui (13 novembre), à ​​la suite d’une série de retards dus à des problèmes matériels et à de mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement.

La fusée de 63 mètres de haut a décollé du Space Launch Complex 41 ici à Cape Canaveral Air Force Station en Floride à 17 h 32 HNE (22 h 32 GMT), transportant avec elle une charge utile classée pour le National Reconnaissance Office, qui gère la flotte de satellites espions du gouvernement américain.

Désignée NROL-101, la mission marque le cinquième lancement de l’ULA jusqu’à présent cette année; la société a lancé diverses autres charges utiles pour l’armée ainsi que le rover Perseverance Mars de la NASA. Le National Reconnaissance Office (NRO) a été avare de détails sur la charge utile, ce qui est typique pour ce type de missions, mais a confirmé que la charge utile avait été conçue et construite par le NRO.

Initialement prévue pour le lancement le 3 novembre, la mission a d’abord été retardée de 24 heures lorsque l’équipe a remarqué un problème avec le système de contrôle environnemental du véhicule. Un échange de matériel a été ordonné et les équipes ont travaillé pour remplacer un conduit endommagé du système de contrôle environnemental, qui fournit de l’air conditionné à la charge utile de la fusée.

La fusée a été ramenée sur la plate-forme pour une autre tentative de lancement. Au fur et à mesure que le compte à rebours progressait, les équipes ont remarqué un problème avec le système de ravitaillement du véhicule, qui empêchait la fusée d’être chargée d’oxygène super refroidi, l’un de ses propulseurs. Le compte à rebours a été interrompu et le lancement reporté à nouveau.

Le retard le plus récent est venu de mère nature sous la forme de la tempête tropicale Eta, qui s’est transformée en ouragan lundi (9 novembre) et a menacé d’apporter de la pluie et des vents en Floride alors que la tempête traversait l’État. Heureusement, Eta a été de courte durée, permettant aux conditions météorologiques au Cap de s’améliorer de façon spectaculaire vendredi.

Les météorologues ont prédit une probabilité de 90% de conditions favorables au décollage vendredi soir, la seule source de préoccupation étant les cumulus.

Le lancement d’aujourd’hui a marqué la 29e mission du NRO et la 17e mission de ce type lancée sur un Atlas V. (les 12 autres lancements sur les fusées Delta IV de la société.) La mission NROL-101 a marqué le 86e vol d’un Atlas V depuis le lancement de la fusée. 2002.

Le NRO utilise ces «yeux dans le ciel» pour fournir des images optiques et radar de la Terre depuis l’espace, ainsi que pour envoyer et intercepter des communications sécurisées vers diverses agences de renseignement.

Comme d’habitude avec ce type de mission, le NRO n’a pas révélé beaucoup de détails sur ce lancement ou sa charge utile. Cependant, des avis d’avertissement adressés aux pilotes et aux plaisanciers et une animation de profil de mission de l’ULA suggèrent que la fusée vole sur une trajectoire nord-est qui la mettra éventuellement sur une orbite à forte inclinaison avec des vues régulières de l’hémisphère nord.

ULA a une autre charge utile gouvernementale assise sur une plate-forme à proximité. Un Delta IV Heavy devrait hisser la charge utile NROL-44 en orbite cette année. Cette mission, qui a été bloquée en raison de problèmes matériels sur la plateforme, devait initialement décoller en août, mais a été reportée indéfiniment.

L’Atlas V à deux étages a été déployé sur la plate-forme depuis son installation d’intégration à proximité pour sa quatrième tentative de lancement jeudi après-midi (12 novembre). Une fois en place, les équipages ont commencé à préparer la fusée pour son vol.

L’Atlas V est alimenté par un mélange d’oxygène liquide et de RP-1, une forme raffinée de kérosène utilisée pour les vols spatiaux, et d’hydrogène liquide dans son étage supérieur, qui a été chargé dans la fusée vendredi après-midi. Le véhicule a volé dans la configuration «531», avec trois moteurs de fusée solide, un carénage de charge utile de 17,7 pieds (5,4 m) de diamètre, marquant la première mission NRO à utiliser cette variante.

C’était la quatrième fois au total qu’un Atlas V volait dans la configuration 531 et la première mission à utiliser les moteurs de fusée à solide récemment améliorés. Les trois vols précédents de cette version transportaient chacun des satellites de communication Advanced Extremely High Frequency (AEHF) pour l’armée américaine.

Les boosters à sangle de la fusée, appelés GEM 63, sont fabriqués par Northrop Grumman et ont été conçus pour remplacer les modèles précédents fabriqués par Aerojet Rocketdyne. Chacun des moteurs de fusée de 20 m de long contient 373 800 livres de poussée supplémentaire. Selon ULA, les GEM 63 sont plus faciles à manipuler et coûtent moins cher que les itérations précédentes.

Une fois que la fusée Vulcan Centaur de ULA volera, elle sera propulsée par une version plus robuste des moteurs de fusée solide, appelée GEM 63XL. En testant une version plus petite sur l’Atlas V, le fabricant de fusées prévoit de tester en profondeur les capacités du GEM avant d’en attacher une sur un Vulcan.

Les préparatifs de lancement du NROL-101 ont commencé il y a quelques mois, le 11 septembre, lorsque les équipes ont commencé à empiler la fusée Atlas V à l’intérieur de l’installation d’intégration adjacente à la plate-forme. Les équipes ULA ont commencé par hisser le premier étage au-dessus de la plate-forme de lancement mobile Atlas, puis ont ajouté le trio de moteurs de fusée solide du véhicule et enfin l’étage supérieur. La charge utile a été installée le 26 octobre.

Le lancement d’aujourd’hui était le premier d’un double en-tête prévu ce week-end, alors que SpaceX se prépare à lancer sa prochaine mission d’équipage vers la Station spatiale internationale. Samedi soir (14 novembre), une fusée Falcon 9 est sur le point de décoller de la station 39A du centre spatial Kennedy de la NASA, emportant avec elle un équipage de quatre astronautes.

Si tout se passe comme prévu, Mike Hopkins, Shannon Walker, Victor Glover et Soichi Noguchi du Japon embarqueront pour un vol de 8,5 heures à destination de l’ISS. L’équipage devrait rester sur la station pendant six mois, le coup d’envoi de la première mission de longue durée à partir de Floride. Le décollage est prévu pour 7 h 49 HNE (00 h 49 GMT le 15 novembre) et le lancement sera diffusé en direct sur Space.com.

