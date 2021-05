La fusée Atlas V lance le satellite d’alerte de missiles SBIRS Geo-5 pour l’US Space Force

CAP CANAVERAL, Floride – United Launch Alliance (ULA) a lancé une fusée Atlas V dans l’espace aujourd’hui (18 mai), marquant le premier lancement de l’année pour l’entreprise.

La fusée à deux étages a décollé du Space Launch Complex 41 ici à Cape Canaveral Space Force Station en Floride à 13 h 37 HAE (17 h 37 GMT), à la suite d’un retard de 24 heures en raison d’un problème avec le système à oxygène liquide de la fusée. Perché au sommet du lanceur de 59 mètres de haut se trouve un satellite d’alerte aux missiles pour l’US Space Force.

Les prévisions météorologiques se sont améliorées à 90%, favorables pour le lancement de mardi, avec rien d’autre qu’un ciel bleu sur la côte spatiale.

« Et le décollage de la fusée Atlas V de United Launch Alliance avec le cinquième satellite du système infrarouge spatial pour la Force spatiale américaine », a déclaré Steve Huff, directeur du lancement et commentateur de la diffusion en direct du lancement par ULA.

Vidéo: Un satellite d’alerte aux missiles de la Force spatiale lancé au sommet de la fusée Atlas V

En rapport: Photos et conceptions de satellites espions américains déclassifiés (galerie)

Une fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant le satellite d’alerte de missiles SBIRS GEO Flight 5 pour l’US Space Force décolle du Space Launch Complex 41 à la station Space Force de Cap Canaveral en Floride le 18 mai 2021. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

La mission, appelée Space-Based Infrared System Geosynchronous Earth Orbit Flight 5 (SBIRS Geo-5), a été retardée de 24 heures après qu’un problème est survenu lors des opérations de ravitaillement en carburant lundi 17 mai.

Ce retard est survenu après que l’équipe de lancement ait repoussé l’heure de lancement cible plus tôt dans le compte à rebours, dans le cadre d’une manœuvre d’évitement de collision pour s’assurer que la fusée ne volerait pas à proximité d’un objet déjà en orbite. (ULA n’a jamais spécifié quel objet ils essayaient d’éviter.)

L’Atlas V est alimenté en oxygène liquide et en kérosène de qualité fusée (appelé RP-1) dans son premier étage et en oxygène et hydrogène liquides dans l’étage supérieur. Lors des préparatifs de ravitaillement de lundi, une anomalie a été détectée avec le système d’oxygène liquide de la fusée. ULA a dépêché une équipe sur la plateforme pour résoudre le problème; cependant, l’équipe n’a pas pu le résoudre pendant la fenêtre de lancement de 40 minutes.

Le PDG de l’ULA, Tory Bruno, a déclaré lundi soir que le coupable était un capteur de « température défectueux » dans le système sol à oxygène liquide.

« Un mauvais capteur nous a empêché de confirmer le froid », Bruno tweeté. « C’était vraiment bien. Je n’ai plus le temps avant que nous ne le comprenions suffisamment. »

En rapport: Le Pentagone choisit SpaceX et ULA pour lancer des missions de sécurité nationale

Une fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant le satellite de détection de missiles SBIRS Geo-5 pour l’US Space Force se dresse au sommet du complexe de lancement 41 de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Construit par Lockheed Martin, le satellite d’un milliard de dollars est conçu pour détecter et suivre les panaches produits par les lancements de missiles dans le monde entier à l’aide de ses capteurs infrarouges embarqués. Ses capacités permettront aux forces américaines et alliées de se préparer à toute attaque imminente, ont déclaré des responsables de l’ULA.

Ses capacités sont illustrées dans le patch de la mission, qui présente un logo rouge et bleu d’un aigle tenant un missile dans ses serres avec la Terre en arrière-plan.

En tant que cinquième satellite du système infrarouge spatial de la Force spatiale, ou SBIRS, il fait partie d’une constellation qui contiendra à terme six satellites.

Entièrement alimenté, le satellite SBIRS Geo-5 pèse environ 10700 livres. (4 850 kilogrammes) et transporte des capteurs infrarouges sophistiqués à balayage et d’observation qui permettent à l’armée de suivre les missiles qui pourraient menacer les États-Unis et leurs forces alliées.

Les ingénieurs de Lockheed Martin préparent le satellite SBIRS Geo-5 pour l’expédition à Cap Canaveral. (Crédit d’image: Lockheed Martin)

Le satellite rejoint quatre autres satellites SBIRS Geo stationnés sur des orbites géosynchrones équatoriales et quatre instruments SBIRS qui surveillent les régions polaires à partir d’orbites elliptiques à haute altitude.

L’Atlas V déposera l’engin spatial sur une orbite dont l’altitude varie entre 575 miles (925 kilomètres) et 22.216 miles (35.753 km), avec un angle d’inclinaison de 21,14 degrés par rapport à l’équateur.

De là, le vaisseau spatial se dirigera lui-même vers une orbite géosynchrone circulaire fixée au-dessus de l’équateur à une altitude de près de 35 900 km au-dessus de la Terre. De son perchoir orbital, le vaisseau spatial aura une vue constante de la même partie de la planète.

Vue d’artiste du satellite SBIRS Geo-5 en orbite. (Crédit d’image: Lockheed Martin)

«Le besoin de systèmes SBIRS n’a jamais été aussi critique», a déclaré Tom McCormick, responsable du programme SBIRS chez Lockheed Martin, lors d’un briefing de mission avant le lancement. « La menace de la technologie des missiles balistiques se propage dans le monde entier. »

Les satellites SBIRS ont détecté et suivi plus de 1000 lancements de missiles dans le monde en 2020, selon McCormick.

Les satellites SBIRS Geo-5 et Geo-6 sont plus performants que leurs prédécesseurs grâce à un bus spatial amélioré. Selon Lockheed Martin, le bus amélioré est une conception plus robuste avec des systèmes électroniques et de propulsion améliorés. Sa conception peut également accueillir de nouveaux types de capteurs et de technologies dont l’armée pourrait avoir besoin.

En photos: Atlas V lance le satellite militaire AEHF-6 pour l’US Space Force

Image 1 sur 6 Les amateurs de plage regardent une fusée Atlas V de United Launch Alliance lancer le satellite d’alerte de missiles SBIRS GEO Flight 5 pour l’US Space Force depuis la station Space Force de Cap Canaveral, en Floride, le 18 mai 2021. (Crédit d’image: United Launch Alliance) Image 2 sur 6 Une fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant le satellite d’alerte de missiles SBIRS GEO Flight 5 pour l’US Space Force décolle du Space Launch Complex 41 à la station Space Force de Cap Canaveral en Floride le 18 mai 2021. (Crédit d’image: United Launch Alliance) Image 3 sur 6 Une fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant le satellite d’alerte de missiles SBIRS GEO Flight 5 pour l’US Space Force décolle du Space Launch Complex 41 à la station Space Force de Cap Canaveral en Floride le 18 mai 2021. (Crédit d’image: United Launch Alliance) Image 4 sur 6 Un propulseur de fusée à sangle se sépare de la fusée Atlas V de l’ULA lors du lancement du satellite SBIRS GEO Flight 5. (Crédit d’image: United Launch Alliance) Image 5 sur 6 Une fusée Atlas V de United Launch Alliance transportant le satellite d’alerte de missiles SBIRS GEO Flight 5 pour l’US Space Force décolle du Space Launch Complex 41 à la station Space Force de Cap Canaveral en Floride le 18 mai 2021. (Crédit d’image: United Launch Alliance) Image 6 sur 6 Cette vue de l’étage supérieur d’une fusée Atlas V d’une United Launch Alliance montre la vue après la séparation d’étage lors du lancement du SBIRS GEO Flight 5 le 18 mai 2021. Le premier étage passé peut être vu en arrière-plan. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Northrop Grumman a construit les capteurs embarqués du satellite qui offrent une visibilité sur tout un hémisphère, tout en permettant aux opérateurs au sol de concentrer le regard de l’engin sur des points chauds, comme la Corée du Nord et la Russie, par exemple.

Tous les satellites SBIRS ont été lancés sur une fusée Atlas V, dans diverses configurations. Le vol de mardi a été lancé dans la configuration 421 qui comprend deux moteurs de fusée solides et un carénage de charge utile de 13,12 pieds (4 m) de diamètre. Un seul moteur RL-10, fabriqué par Aerojet Rocketdyne, alimentera l’étage supérieur Centaur d’Atlas V.

Le vol est le huitième au total qu’un Atlas V vole dans la configuration 421 et marque le 87e vol d’un Atlas V.

Le vol de mardi lance un été chargé pour ULA, qui comprend le lancement de la capsule d’équipage Starliner de Boeing vers la Station spatiale internationale. Cette mission, appelée OFT-2, sera le deuxième test en vol orbital sans équipage du vaisseau spatial. Le premier, qui a eu lieu en décembre 2019, n’a pas réussi à atteindre la station spatiale en raison d’un problème logiciel. Après un deuxième test en vol réussi, Boeing lancera son premier équipage d’astronautes plus tard cette année.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.