La fusée Ariane 5 lance le satellite d’observation de la Terre FalconEye 2 des EAU en orbite

Une fusée Arianespace Soyouz a lancé avec succès un nouveau satellite d’observation de la Terre en orbite pour les Émirats arabes unis (EAU) mardi 1er décembre.

Le satellite, appelé FalconEye 2, a décollé du Centre Spatial Guyanais à Kourou, en Guyane française, à 20h33 HNE (22h33 heure locale et 0133 GMT le mercredi 2 décembre). La mission avait été retardée de plusieurs mois en partie en raison d’un problème de roquettes survenu début mars, et en partie en raison de la logistique associée à la pandémie de coronavirus. Les tentatives de lancement du dimanche (29 novembre) et du lundi (30 novembre) ont été retardées en raison de problèmes de foudre et de réception des données, respectivement.

« Le satellite est équipé d’une charge utile d’observation de la Terre, avec des capacités optiques à très haute résolution et complété par un système au sol de surveillance, de réception et de traitement des images », ont déclaré des responsables d’Arianespace à propos de FalconEye 2 dans un communiqué.

« [FalconEye 2] aura une double mission: répondre aux besoins des forces armées des EAU et fournir des images commerciales pour le marché », a ajouté Arianespace.

Le lancement était le huitième d’Arianespace en 2020. Trois de ces missions ont été lancées par des fusées Soyouz, trois par des boosters Ariane 5 et deux par la plus petite fusée Vega, dont l’une n’a pas réussi à atteindre l’orbite au début du mois.

Le prédécesseur de FalconEye 2, FalconEye 1, a été perdu dans un autre échec de lancement de Vega, en juillet 2019. Quelques minutes après ce décollage, Vega a subi une anomalie majeure, causant la perte de la fusée et de FalconEye 1.

Une enquête a conclu que le moteur du deuxième étage de Vega avait probablement causé l’échec de la fusée, selon les résultats publiés en septembre 2019.

« La commission a identifié la cause la plus probable de l’anomalie comme une défaillance thermostructurelle dans la zone du dôme avant du moteur Z23 », ont écrit des responsables de l’Agence spatiale européenne dans un communiqué à l’époque. Le moteur Z23 est utilisé dans le deuxième étage de la Vega à quatre étages, une fusée conçue pour les satellites de petite et moyenne taille.

Vega a repris son vol cette année avec un lancement réussi en septembre avant de subir un autre échec le 16 novembre, qui a entraîné la perte de satellites pour la France et l’Espagne. Le dernier incident fait toujours l’objet d’une enquête.

FalconEye 2 a été déplacé d’une fusée Vega à une fusée Soyouz début 2020, selon SpaceNews.

