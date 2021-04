La fusée 5B de longue date lance le premier module de la station spatiale chinoise «  Heavenly Palace  »

30 avr.2021 11:56:29 IST

La Chine a lancé jeudi le premier module de sa station spatiale «Heavenly Palace», une étape importante dans l’ambitieux plan de Pékin visant à établir une présence humaine permanente dans l’espace. Des milliards de dollars ont été investis dans l’exploration spatiale alors que la Chine cherche à refléter sa stature mondiale croissante et sa puissance technologique croissante, sur les traces des États-Unis, de la Russie et de l’Europe. Le module principal de Tianhe, qui abrite des équipements de survie et un espace de vie pour les astronautes, a été lancé jeudi à partir de Wenchang dans la province tropicale de Hainan en Chine sur une fusée Long-March 5B, a montré la télévision d’État.

Le président chinois Xi Jinping a qualifié la station spatiale d’étape clé dans «la construction d’une grande nation de science et de technologie» dans un message de félicitations jeudi.

La station spatiale Tiangong, dont le nom signifie «Palais céleste», devrait être opérationnelle d’ici 2022 après environ 11 missions pour livrer plus de modules et les assembler en orbite.

Des images en direct de la chaîne de télévision publique CCTV ont montré des employés du programme spatial applaudissant alors que la fusée se frayait un chemin à travers l’atmosphère, gonflant les flammes du site de lancement.

Des foules portant des chapeaux de soleil et des caméras de smartphone se sont rassemblées sous les cocotiers d’une plage voisine pour assister au lancement alors qu’un groupe jouait sur des photos publiées par la China Aerospace Science and Technology Corporation.

« Un palais dans le ciel ne sera plus seulement un fantasme romantique des anciens », a déclaré le présentateur de CCTV.

La station achevée sera similaire à la station soviétique « Mir » qui a tourné autour de la Terre des années 1980 à 2001.

La station spatiale chinoise devrait rester en orbite basse entre 400 et 450 kilomètres au-dessus de la Terre pendant une durée de vie d’environ 15 ans.

La station achevée, pesant un peu plus de 90 tonnes, aura environ un quart de la taille de la Station spatiale internationale.

La station aura deux autres modules d’étude scientifique et sera équipée de panneaux solaires ainsi que d’équipements expérimentaux comprenant un appareil d’expérimentation atomique ultra-froid, selon la Société chinoise d’astronautique.

Le module de base offrira à trois astronautes 50 mètres cubes d’espace de vie, équipés d’équipements de télécommunications avancés qui permettront aux astronautes de naviguer sur des sites Web « pas différemment des gens normaux utilisant Internet et les téléphones sur Terre », Bai Linhou, concepteur en chef adjoint de l’espace station, a déclaré CCTV.

La Chine a lancé le laboratoire Tiangong-1, son premier module prototype destiné à jeter les bases de la station avec équipage permanent, en septembre 2011.

Le laboratoire s’est désintégré lors de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre en 2018, deux ans après avoir cessé de fonctionner.

Un deuxième laboratoire, le Tiangong-2, a été mis en orbite en 2016.

Ambitions spatiales

La Station spatiale internationale – une collaboration entre les États-Unis, la Russie, le Canada, l’Europe et le Japon – devrait être retirée après 2024, bien que la NASA ait déclaré qu’elle pourrait potentiellement rester fonctionnelle au-delà de 2028.

Avec le retrait de l’ISS, qui a accueilli son premier équipage en 2000, le chinois Tiangong pourrait devenir la seule station spatiale en orbite terrestre.

Pékin n’a pas prévu d’utiliser sa station spatiale pour une coopération internationale comme l’ISS, mais les autorités spatiales chinoises ont déclaré qu’elles étaient ouvertes à la collaboration étrangère, bien que la portée de cette coopération ne soit pas encore claire.

L’Agence spatiale européenne a envoyé des astronautes en Chine pour recevoir une formation afin d’être prêts à travailler à l’intérieur de la station spatiale chinoise une fois qu’elle sera lancée.

La Chine a également déclaré en mars qu’elle prévoyait de construire une station spatiale lunaire séparée avec la Russie.

L’installation, prévue pour la surface ou l’orbite de la Lune, abriterait des installations de recherche expérimentale et serait le plus grand projet de coopération spatiale internationale de Pékin à ce jour.

Le pays a parcouru un long chemin depuis son premier satellite en 1970.

Il a mis le premier «taikonaute» chinois dans l’espace en 2003 et a fait atterrir le robot Chang’e-4 de l’autre côté de la Lune en 2019 – une première historique.

Le programme spatial chinois a envoyé une sonde sur l’orbite de Mars plus tôt cette année. La sonde à roues devrait toucher la surface de Mars à la mi-mai.

