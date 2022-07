La fuite indique que la date de sortie de World Of Warcraft: Wrath Of The Lich King Classic est septembre

La date de sortie de Wrath of the Lich King Classic a été momentanément illuminée par Blizzard, comme l’ont remarqué les utilisateurs les plus vigilants de Wowhead. Sur le World of Warcraft site Web, il y a eu une situation où une image avec la date de sortie du 26 septembre d’un nouveau classique a été affichée par inadvertance.

Ceux qui souhaitent revenir aux serveurs d’origine de l’un des add-ons les plus connus peuvent tenter d’accéder au PTA.

Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur la page Web officielle du jeu et de cliquer sur le bouton qui vous permet de participer au test bêta.

La réplique de la deuxième extension du jeu, qui a été annoncée en avril, serait disponible pour tout joueur disposant d’un abonnement actuel à World of Warcraft.

À l’époque, Mike Ybarra, président de Blizzard, avait déclaré : « Nous sommes ravis de revenir à l’une des époques les plus chères de l’histoire de Warcraft avec Wrath of the Lich King Classic. » « La version initiale de cette extension a ajouté un certain nombre d’améliorations au jeu, ainsi qu’un méchant classique et un conte épique.

Nous veillons à conserver l’authentique expérience classique pour ceux qui veulent revivre leur apogée en Norfendre, et à offrir une recréation digne et accessible à ceux qui se lancent dans cet immense voyage pour la première fois. Dragonflight, le prochain développement de World of Warcraft, sortira également plus tard cette année.

Le test alpha de Dragonflight a été publié par Blizzard la semaine dernière. Les sommets enneigés d’Azure Span, l’une des quatre nouvelles zones de l’extension, font partie des éléments mis en évidence dans la première phase de l’alpha.

Il présente également l’équitation de dragon, une toute nouvelle forme de transport aérien basée sur les compétences qui permet aux utilisateurs de planer sur un drake qui peut être personnalisé. Vous pouvez toujours choisir de participer à la version bêta de Wrath of the Lich King Classic, qui se déroule depuis juin, si vous ne pouvez pas attendre le 26 septembre.