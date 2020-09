La fuite du Moto G9 Plus suggère une configuration de caméra arrière triple de 64 MP, un stockage de 128 Go et plus

Tendance FP07 sept. 2020 16:11:44 IST

Juste un mois après Motorola a lancé le Moto G9, les fans de la marque peuvent espérer la sortie de la version “ Plus ” dès que les images et les spécifications du Moto G9 Plus auront été divulguées en ligne.

Cette fuite partage l’apparence, le design et presque toutes les spécifications clés du prochain appareil. La révélation a eu lieu après que l’opérateur de réseau mobile slovaque, Orange Slovaquie, a mis à jour sa page produit G9 Plus avant l’heure prévue. Il a été remarqué par WinFutureRoland Quandt qui l’a ensuite publié sur son compte de réseau social.

Motorola Moto G9 Plus. avec l’aimable autorisation d’Orange Slovakia.https: //t.co/Pr4Ept5mOx pic.twitter.com/iKs9m6iNSA – Roland Quandt (@rquandt) 6 septembre 2020

le Orange Slovaquie page révèle que Motorola Moto G9 Plus sera plus grand que le G9, mesurant 170 x 78,1 x 9,7 mm. Il pèsera 223 grammes et sera livré avec un écran de 6,81 pouces. L’appareil obtiendra un écran TFT et une résolution de 2400 x 1080. D’autre part, le Moto G9 avait un écran TFT HD + Max Vision de 6,5 pouces.

La liste montre 128 Go de stockage interne et un capteur principal de 64 MP pour la configuration de la caméra arrière. Aucune information n’a été donnée pour les autres objectifs. Le Moto G9 comportait un arrangement de trois caméras à l’arrière. Avec un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP étaient présents dans le produit phare. Dans la section de la caméra avant, le combiné Moto était livré avec un appareil photo 8 MP.

Dans la section des prix, la liste des opérateurs indique que le modèle de téléphone sera disponible à 255 € (environ Rs 22 100). Lorsque Moto G9 est sorti en Inde le 31 août, son prix était de 11 499 roupies. L’appareil est livré avec une batterie de 5000 mAh avec des capacités de charge rapide de 20 W. Il comportait un chipset Snapdragon 662.

