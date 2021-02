La fuite des AirPods de la prochaine génération d’Apple laisse entendre une conception mise à jour, une batterie de 5 heures et plus

22 févr.2021 16:40:14 IST

Apple avait lancé l’année dernière les véritables écouteurs sans fil AirPods Pro avec une fonctionnalité d’annulation active du bruit. Désormais, une nouvelle image partagée par 52audio montre à la fois les AirPod et le boîtier de charge dans sa troisième itération avec un design différent. UNE rapport par MacRumours suggère que les nouveaux AirPod s’inspireront de la conception des AirPods Pro avec une tige plus petite et des embouts en silicone, mais manqueront de fonctionnalités haut de gamme telles que l’annulation active du bruit.

Selon le 52Audio rapport, les nouveaux AirPods comporteront un système de soulagement de la pression destiné à égaliser la pression dans l’oreille pour éliminer tout inconfort lors de l’utilisation des AirPods pendant de longues heures. Le boîtier de charge illustré dans l’image a un aspect moins rectangulaire que les AirPods Pro précédents et dispose d’un indicateur de charge LED à l’avant.

Le rendu 3D à partir de 52audio suggèrent que le nouvel écouteur comportera des surfaces de contrôle tactiles, au lieu des commandes à simple et double pression, comme on le voit sur les AirPod de première et deuxième génération.

Les nouveaux AirPod devraient offrir cinq heures de lecture audio continue, tout comme les AirPod de deuxième génération, cependant, d’autres rapports indiquent une durée de vie de la batterie améliorée, au-delà des cinq heures actuelles de lecture audio et pourraient prendre en charge Spatial Audio.

En 2019, Apple avait publié les AirPods Pro via un communiqué de presse, mais il reste à voir comment et quand Apple publierait les AirPods de nouvelle génération.

Les analystes d’Apple, Ming-Chi Kuo, ont déclaré en novembre que la production de masse des nouveaux AirPods aurait lieu au premier semestre de l’année, nous devrons donc attendre le lancement officiel qui pourrait avoir lieu dans les mois à venir.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂