La fuite de marchandises du Falcon et du soldat de l’hiver confirme le destin de Sharon Carter

Chaque projet MCU à venir de la phase 4 devrait relier les innombrables fils de l’intrigue laissés par sa phase 3: le sort de Wakanda maintenant que le monde est conscient de son existence, où se trouve Lady Sif, qui sera la prochaine Captain America, et plus encore. Mais il y a une question que la prochaine série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver répondra certainement. Et c’est le sort de Sharon Carter, l’ancien agent du SHIELD qui a été vu pour la dernière fois à Captain America: guerre civile et était en fuite après avoir aidé Steve Rogers.

Captain America: guerre civile a vu Tony Stark se ranger du côté du gouvernement et vouloir que les Avengers signent les accords de Sokovie, en vertu desquels un panel international contrôlerait et surveillerait leurs mouvements ainsi que garderait le nombre croissant d’individus améliorés sous contrôle. Ceux qui ne signeront pas seraient reconnus comme des justiciers autonomes et non comme des vengeurs. Captain America et Sam ont d’abord sauvé Barnes, puis Black Widow a aidé à leur évasion, faisant d’eux tous des fugitifs conformément à la nouvelle loi.

Mais immédiatement après, tout l’enfer s’est déchaîné avec les serviteurs de Thanos qui montaient sur Terre et le Mad Titan faisant tomber l’univers en poussière avant que les Avengers ne réussissent à tout inverser. Avengers Endgame, ramenant la Terre et les autres planètes à leur état de pré-snap. Et en ce qui concerne les accords controversés de Sokovie, vivre sur une planète à moitié décimée qui est ensuite sauvée par les mêmes «fugitifs» annulerait tout simplement leur existence, non? Nan.

Récemment, des images de la marchandise Disney + pour Le faucon et le soldat de l’hiver ont été divulgués, qui comprend quelques porte-clés, cahiers, autocollants et cartes. La plupart d’entre eux présentent Sam et Barnes, avec parfois la question « Qui brandira le bouclier? » étalé sur les éléments. Mais un autocollant particulier est celui d’une Sharon Carter (Emily VanCamp) à capuche avec « WANTED » écrit sur ses yeux, établissant qu’elle est déjà ou deviendra une fugitive de la série.

Alors, la question qui se pose est de savoir ce qu’elle aurait pu faire pour devenir une fugitive recherchée. Peut-être qu’elle aura quelque chose avec John Walker, l’agent américain qui devrait faire sa première apparition en direct dans la prochaine série Disney + et finir du mauvais côté du gouvernement. Ou peut-être qu’elle tombera dans un plan maléfique élaboré de Helmet Zemo. Mais la réponse la plus plausible et la plus logique semble être le fait que les accords de Sokovie sont toujours en vigueur.

Dans Guerre civile, alors que Rogers, Sam et Barnes étaient tous traqués par le gouvernement, Cap fit appel à Carter, travaillant pour la CIA et stationné au Joint Counter Terrorist Center, pour récupérer son Shield et Sam’s EXO-7 Falcon. Sans craindre les répercussions d’aller contre Everett Ross et à son tour contre le gouvernement, elle a volé l’équipement et les a renvoyés à Captain America, qui a averti Carter que parce qu’elle l’avait aidé, le gouvernement allait désormais la cibler également. Bien que cela n’ait pas été précisé, Carter est également parti en fuite et a été l’un de ceux qui ont été époussetés pendant le claquement.

Mais le dernier Le faucon et le soldat de l’hiver merch confirme peut-être que ceux qui sont tombés du mauvais côté de la loi Guerre civile sont encore considérés comme des fugitifs, qu’ils aient été victimes du Snap ou non. Cette nouvelle nous parvient via le compte fan MCU Nouvelles de Marvel.

Sujets: Falcon et Winter Soldier