La fuite de la parcelle Matrix 4 révèle un saut dans le temps de 60 ans?

Alors que la suite de science-fiction surprise La matrice 4 doit sortir plus tard cette année (et aurait déjà été publié sans une contagion embêtante particulière), nous ne savons toujours presque rien sur le film. Eh bien, tout cela aurait pu changer, avec une nouvelle rumeur prétendant révéler plusieurs éléments cruciaux de l’intrigue qui verra le Neo de Keanu Reeves faire un retour triomphal.

Potentiel SPOILERS suivre…

Selon des sources, La matrice 4 devrait reprendre quelque 60 ans après les événements des années 2003 Les révolutions matricielles. Avec le redémarrage du monde simulé, « il y a eu des changements importants par rapport au monde que nous avons quitté pour la dernière fois. Tous ne sont pas encore en vie et le « monde » a une sensation différente de celui que Neo est entré pour la première fois il y a toutes ces années. »

Ce monde différent comprend des détails intrigants tels que Sion n’existe plus, les humains restants ne vivant plus dans la peur des machines et certains travaillant même avec des humains. La rumeur donne également un aperçu de l’absence de l’ancien chef, Morpheus, qui est maintenant décédé. Niobe, de Jada Pinkett Smith, a maintenant pris sa place, l’actrice devant vieillir pour le film.

Cette paix entre les humains et les machines est cependant ténue, avec des événements menant au retour de Neo. Bien qu’on ne sache pas comment (ou si) il reviendra sous sa forme réelle, « Neo travaillera pour libérer une version de Trinity de la matrice existante. » Jouée une fois de plus par Carrie-Anne Moss, Trinity a subi des changements substantiels et s’appelle maintenant Tiffany et « vit une vie très « normale » avec son mari et ses enfants au sein du programme ». Dans La matrice 4, Neo se battra pour libérer « Tiffany » de La matrice, avec The One qui aurait agi de la même manière que Morpheus il y a toutes ces années.

Le dernier détail concerne le rôle de Neil Patrick Harris dans la procédure, l’acteur jouant apparemment The Analyst, une nouvelle version du jargon et de l’exposition renversant The Architect, le personnage de Harris aurait contribué à créer la paix entre les machines et les humains. On ne sait pas encore si The Analyst est réellement le méchant de la pièce, mais cela ne surprendrait pas trop.

Maintenant, il convient de souligner une fois de plus que ce sont toutes des rumeurs actuellement. De manière générale cependant, tout semble très plausible. Faire passer Neo dans le rôle de guide à la Morpheus et faire ainsi de Trinity le personnage principal serait certainement une manière légèrement différente d’aborder l’histoire et, espérons-le, justifierait une suite toutes ces années plus tard. Reprendre tellement plus tard permettrait également à la réalisatrice, Lana Wachowski, de jouer beaucoup plus avec l’univers, donc cela aussi a du sens. Il convient toutefois de noter que ces rumeurs ne mentionnent pratiquement aucun des nouveaux personnages à l’exception de Neil Patrick Harris.

Remettre Neo et Trinity au centre de l’histoire correspond à ce que Keanu Reeves a révélé du film dans le passé. L’acteur a décrit le quatrième Matrice film comme une « histoire d’amour », tout en nous donnant une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une grande action. Tout sera révélé. »

Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour savoir si tout cela est vrai, avec La matrice 4 La sortie en salles de Warner Bros. Pictures est prévue pour le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date. Cela nous vient de Giant Freakin Robot.

Sujets : La Matrice 4, La Matrice