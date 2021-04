La fuite de Google Pixel Watch fait allusion à une fonction de couronne physique, tout comme les montres analogiques

09 avril 2021 14:57:13 IST

Une nouvelle fuite a été partagée pour la Google Pixel Watch qui révèle que l’appareil de haute technologie aura la fonctionnalité des montres classiques. Citant l’analyste technologique Jon Prosser, TechRadar a rapporté que la nouvelle Pixel Watch aura une couronne physique, tout comme une montre traditionnelle. Jon a révélé la nouvelle fonctionnalité en publiant une image sur Twitter qui montre le cadran derrière la partie tranchée du visage couronné. Prosser avait annoncé plus tôt qu’il partagerait bientôt une image de la montre.

La première image qui montre l’horloge avec la couronne traditionnelle n’est qu’un aperçu et il y a plus à venir, comme le montre le tweet de Jon. Pas seulement cette image, il va bientôt partager plus de photos et de vidéos en pleine résolution de la montre.

Aura plusieurs images / vidéos / téléchargements pleine résolution pour la presse. – Jon Prosser (@jon_prosser) 8 avril 2021

Habituellement, une couronne physique n’est pas utilisée dans les montres numériques car elles ont des capteurs tactiles pour permettre aux utilisateurs de contrôler l’appareil. Cependant, il existe des montres numériques qui ont des couronnes physiques telles que Montblanc Summit 2.

Précédemment, Radar technologique avait signalé avoir cité une fuite Evleaks que Google développait une montre en 2018. Il a été spéculé que Pixel Watch serait annoncé aux côtés de Pixel 3 XL et Pixel 3, mais cela ne s’est pas produit.

Il y avait aussi un buzz selon lequel la montre pourrait être lancée avec Google Pixel 4, mais cela ne s’est pas non plus matérialisé.

