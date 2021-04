La fuite de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn n’est pas réelle selon les responsables: il s’agit de données agrégées provenant d’autres services

Suite au récent scandale de violation massive de données sur Facebook, un autre est maintenant apparu vol potentiel sur LinkedIn cela affecterait les données de 500 millions d’utilisateurs, bien que les responsables de l’entreprise assurent qu’il n’y a pas eu de faille de sécurité, mais qu’il s’agit d’une compilation de données agrégées provenant de différents services.

Ces données ont été mis en vente sur un forum de hackers populaire, et pour preuve, un fichier de 2 millions de profils a été publié dans lequel les emails et téléphones portables des utilisateurs concernés ont été retrouvés.

Sur LinkedIn, ils enquêtent et affirment qu’il s’agit de données agrégées

Les responsables de LinkedIn assurent dans Gizmodo que personne n’a réussi à s’infiltrer dans leurs systèmes et, selon leurs premières enquêtes, « l’ensemble de données publié semble inclure des informations publiquement visibles qui ont été collectées sur LinkedIn et agrégées avec des données d’autres sites Web et entreprises« .

L’entreprise enquête actuellement sur l’incident et une déclaration officielle a été publiée hier, insistant sur le fait que la fuite n’était rien de plus qu’une « agrégation de données » à partir de divers sites Web, et ce n’était pas une fuite en tant que telle que « aucune donnée de compte privé de nos membres n’a été incluse dans les données que nous avons examinées. »

Comme indiqué sur Gizmodo, les autorités de protection des données en Italie et à Hong Kong mènent leurs propres enquêtes pour vérifier que la fuite ce n’est pas aussi grave que cela puisse paraître En premier lieu, et entre-temps dans Cyber ​​News, ils disposent d’un petit outil qui vous permet de vérifier si votre compte de messagerie est associé à ce vol potentiel de données, qu’il soit ajouté ou non.

