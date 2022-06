La friteuse sans huile de Xiaomi évolue: elle a maintenant une fenêtre et plus de capacité

Partager

Xiaomi a lancé une nouvelle version de sa populaire friteuse sans huile, avec plus de capacité, une fenêtre, une température réglable et plus encore.

La Friteuse sans huile Xiaomi Cela a été l’une des grandes révolutions au sein du catalogue Xiaomi ces derniers mois. L’entreprise a sorti de sa manche, presque sans le vouloir, ce qui serait l’un de ses produits vedettes dans la famille de gadgets « Smart Home », capable de vendre plus de 3,5 millions d’unités, selon les propres données de la marque.

Maintenant, la société a lancé une nouvelle génération de votre friteuse MIJIA Smart Air, avec de meilleures fonctionnalités parmi lesquelles on trouve une plus grande capacité ou la possibilité de régler la température.

MIJIA Smart Air Fryer Pro 4L : la friteuse sans huile de Xiaomi est encore meilleure

Sur le plan esthétique, la nouvelle version de la friteuse MIJIA Smart Air Fryer est très similaire au modèle d’origine. Cependant, son les dimensions sont plus grandesétant donné que sa capacité a augmenté d’un demi-litre, passant de 2,5 à 4 litres.

Aussi, il s’est amélioré système d’isolation thermique avec une conception à trois coucheset une « fenêtre » transparente a été ajoutée à l’avant pour vous permettre de voir l’intérieur de la friteuse.

L’une de ses principales nouveautés est la possibilité de régler la température de la friteuse entre 40 et 200 degrés, de sorte qu’il est possible de l’utiliser pour faire différents types de préparation. Xiaomi en mentionne certains comme faire des yaourts, décongeler des aliments, sécher des fruits, cuire au four et, bien sûr, frire.

Les fonctions « intelligentes » qui étaient déjà présentes dans le modèle d’origine ne manquent pas, telles que la possibilité d’accéder aux recettes dans le cloudprise en charge de l’assistant XiaoAI, écran tactile OLED et connexion avec l’application MIJIA.

C’est possible achetez la Xiaomi MIJIA Smart Air Fryer Pro 4L à un prix réduit de 399 yuans –environ 55 euros pour changer– pour un temps limité, mais son prix d’origine est de 439 yuans –environ 61 euros–. Pour le moment, il a été mis en vente par financement participatif, et son lancement sur le marché est prévu ce mois-ci en Chine. Pour le moment, il n’y a pas de données sur son arrivée dans le reste des pays.

Rubriques connexes: Xiaomi

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂