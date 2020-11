La fraternité universitaire dit que les Noirs, les gays et les juifs devraient être «  lynchés  »

Une fraternité universitaire de l’Ontario, au Canada, aurait échangé des tas de coups racistes et homophobes dans un salon de discussion en ligne privé. (Photographie de stock via Elements Envato)

Une fraternité d’une université canadienne a déclaré qu’être gay, noir ou juif était une raison d’être «lynché» dans un prétendu chat de groupe Facebook bouillonnant de commentaires haineux.

Les membres de Delta Chi de l’Université de Windsor, en Ontario, ont fait des tas de barbes racistes, anti-Noirs, homophobes et antisémites dans le salon de discussion privé, selon des captures d’écran vues par RoseActualités.

Selon CBC Canada, les commentaires rapportés ont été dénoncés par deux sociétés étudiantes antiracistes – les chefs d’université ont depuis dénoncé la fraternité, qualifiant les messages de «dérangeants» et d ‘«inacceptables».

Des membres de la fraternité universitaire auraient déclaré que « les Noirs étaient meilleurs en tant qu’esclaves »

Un dénonciateur a allégué dans un e-mail que des membres du Delta Chi qualifiaient les manifestants de Black Lives Matter de «criminels» et d ‘«idiots» et: «Ils ont dit qu’ils détestaient les Noirs et que les Noirs étaient meilleurs en tant qu’esclaves.

«Ils décrivent comment ils souhaiteraient pouvoir posséder des Noirs comme esclaves, et ils rêvent du jour où il y aura moins d’immigrants à Windsor et même tirer sur les Indiens.

Les membres ont également évoqué la recréation des tortures perpétrées par le Klu Klux Klan et utilisé régulièrement des insultes racistes, a ajouté la source, avant d’affirmer qu’ils «parlent de brûler des Juifs».

«Cette stratégie consistant à être un allié publiquement tout en partageant en privé des opinions dangereuses et racistes n’est que trop courante à l’Université de Windsor», ont-ils poursuivi.

Dans une déclaration publiée jeudi 26 novembre, le président et vice-chancelier de l’Université de Windsor, le Dr Rob Gordon, a déclaré que les discussions étaient: «dérangeantes, inacceptables et totalement incompatibles avec les valeurs de notre école et le travail que nous faisons pour créer un plus communauté inclusive et équitable à l’Université de Windsor.

Il a cherché à s’excuser et a souligné que l’université assume «la responsabilité des progrès que nous devons faire pour nous assurer que notre campus protège la sécurité émotionnelle, physique et psychologique de chacun dans notre communauté».

«Nous allons immédiatement lancer une enquête sur cette affaire.»

RoseActualités a contacté le chapitre de Windsor de la fraternité Delta Chi pour commentaires.