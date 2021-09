La franchise Venom se dirige vers un crossover multivers Marvel

Venin La star Tom Hardy fait sérieusement pression pour que l’anti-héros symbiotique de Sony se croise avec le multivers Marvel. Actuellement, Sony ne peut utiliser que les personnages sur lesquels ils ont les droits, mais avec Sony et Marvel se sont réunis pour apporter Tom Holland’s Homme araignée aux écrans, Hardy espère qu’une fois qu’ils auront fait leurs preuves, ils seront également intégrés dans le giron du MCU.

« Oui, c’est vraiment difficile parce que pour moi et les gars du Venin-verset, nous nous sommes réunis sous Sony et c’est pour qui nous travaillons, c’est avec qui nous courons, c’est notre équipe, vous savez ? Et évidemment, nous le considérons simplement comme des créatifs et disons : « Regardez toutes ces choses avec lesquelles nous pourrions jouer ». Mais nous devons vraiment nous établir comme quelqu’un avec qui ils veulent peut-être jouer. Peut-être quelqu’un qui appartient à ce monde en premier. Et vous aimez ce que nous représentons en tant que Venom ? Est-ce établi »

« Une fois qu’il est établi, nous devons ensuite continuer notre Venom-verse. Mais en même temps, nous chercherons toujours à faire campagne pour jouer avec cela avec tous les frères et sœurs qui sont là-bas, vous voyez ce que je veux dire? Que nous puissions relier les points, cela dépend des constellations, et c’est au-dessus de mon niveau de rémunération, mais nous serions négligents de ne pas y penser lorsque nous travaillons sur le matériel. »

Les fans espéraient que Hardy’s Venom et Holland’s Spidey se retrouveraient face à face sur grand écran depuis que le premier film est sorti sur les écrans. Jusqu’à présent, cela n’a pas eu lieu, mais Hardy est convaincu que, en partie grâce à l’émergence de la folie du multivers, cela est plus proche que jamais de se produire, peut-être en Venin 3. « Il y a un Venom-Verse, il y a un Spider-Verse, il y a des multivers, il y a toutes sortes de canons, de traditions et de mythologies à explorer à la fois latéralement et dans le temps », a déclaré Hardy récemment en discutant de l’avenir de Venom. « Je pense qu’avec les bonnes personnes et la bonne planification, et les commentaires du public, et comprendre qu’il s’agit de faire les bons choix au bon moment … Même avec la prévoyance de comprendre où les choses peuvent déjà aller ou où ils souhaitent aller, c’est une combinaison de tous ceux dans l’alchimie de ce qu’elle sera. »

Alors que le verset Venom et le verset Spider restent séparés pour le moment, il semble que le prochain opus de la franchise Sony, Morbius, commencera un point culminant progressif des deux, avec le vautour de Michael Keaton devant faire une apparition. Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Venom apparaîtra dans la prochaine suite de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avec certains fans convaincus d’avoir repéré l’extraterrestre imposant dans la récente bande-annonce. Cet incendie particulier a été alimenté par Hardy lui-même, qui a récemment été aperçu avec un Spider-Man : Pas de chemin à la maison casquette de l’équipe de production. Dans tous les cas, Tom Hardy veut clairement Venin entrer dans le Spider-Verse à un moment donné, et, pour utiliser les mots de l’acteur, le studio serait en effet « négligent » de ne pas réunir les rivaux emblématiques sur grand écran.

Pour l’instant, Tom Hardy a assez à gérer dans le méchant Cletus Kasady AKA Carnage de Woody Harrelson dans la prochaine suite, Venom : qu’il y ait un carnage. Réalisé par Andy Serkis, Venom: Let There Be Carnage devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de ScreenRant.

