La franchise prévue par les réalisateurs d’Avengers : Endgame avec Chris Evans comme protagoniste

S’il y a quelqu’un qui sait bien ce qu’est une franchise réussie, c’est Chris Evans. C’est que l’acteur était chargé de donner vie, pendant des années, à la Capitaine Amérique dans le Univers cinématographique Marvel. De cette façon, il est devenu l’un des acteurs les plus populaires de la dernière décennie. Et apparemment, les réalisateurs qui l’ont aidé à atteindre ce poste ont déjà en tête une autre franchise dans laquelle il sera le protagoniste.

Son nom est L’homme gris, le film des frères Joe et Anthony Russo, qui ont été les cinéastes en charge de Captain America : Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War Oui Avengers : Fin de partie. De cette façon, ils connaissent très bien le potentiel qu’Evans a à donner au-delà de son rôle de Steve Rogers, et ils l’ont à nouveau convoqué pour faire partie d’une méga production.

Le nom du film résonne depuis longtemps. L’homme en gris, comme ils le traduiraient pour l’Amérique latine, est basé sur le roman du même nom de Marc Grearney. Et ce n’est autre que Netflix, qui a décidé que le meilleur scénario serait celui de ce duo qui a marqué l’histoire du cinéma avec leurs films à succès si l’on en parle au box-office. Après la fureur de alerte rouge, cela deviendrait le plus cher et le plus ambitieux du géant du streaming.

Mais ce n’est pas tout! Car, bien que le film soit un fait, la nouveauté est que les réalisateurs envisagent d’en faire une saga avec quelques films. « L’idée est de créer une franchise et construire un univers complet. Nous nous sommes tous engagés dans le premier film et cela doit être formidable pour qu’il nous mène au second.« , a déclaré Joe, qui a également reconnu que le film combine le meilleur de Bond et Bourne.

Pendant le premier semestre 2022, arriver à L’homme gris, également avec la collaboration sur le scénario de Christopher Markus et Stephen McFeely, qui faisaient partie de l’équipe de Guerre de l’infini Oui Fin du jeu. Il racontera l’histoire d’un ancien agent de la CIA qui devient un tueur à gages et qui cherche à mettre fin à la vie d’un ancien collègue. Ryan Gosling, Dhanush, Ana de Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick et Julia Butters ils compléteront le casting avec leurs performances.

