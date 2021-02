La franchise Les Sims célèbre son 21e anniversaire avec 21 cadeaux pour les joueurs

Les Sims franchise a eu 21 ans le 4 février. EA et Maxis s’est associé à neuf créateurs de contenu personnalisé pour célébrer 21 nouveaux éléments pour le jeu.

Tous les articles sont gratuits pour les joueurs sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox Une. Les seules exigences sont de posséder le jeu de base et d’avoir le jeu entièrement patché. Une fois ces conditions remplies, les joueurs peuvent télécharger le nouveau contenu.

Parallèlement aux nouveaux éléments, il y avait une courte interview avec chacun des créateurs de contenu personnalisé qui ont contribué au pack. Les interviews sont maintenant disponibles sur le site officiel Les Sims site Internet.

Commencer par les cadeaux est un ensemble de cuisine de HeyHarrie. Les articles comprennent une longue table de cuisine, une table courte et une chaise assortie. Le créateur a également inclus un bouquet de fleurs dans un vase qui correspond parfaitement à l’ensemble.

Heureux 21e! 21 ans, 21 contenus! Créé pour la communauté, par la communauté! 🤩🎁 #YouMakeTheSims

Disponible maintenant pour tous les joueurs PC / Mac et console dans Les Sims 4 🎉🥳 # TheSimsTurns21 pic.twitter.com/1XBL1fVumL – Les Sims (@TheSims) 25 février 2021

Peacemaker_ic a créé trois nouveaux meubles: une grande console, une armoire rectangulaire à quatre tiroirs et un miroir en forme de nuage avec des yeux de cœur et un grand sourire.

Peachyfaerie a créé de nouveaux sourcils et détails du visage qui sont personnalisables avec les nouveaux curseurs de maquillage. Luumia a également contribué aux détails du visage de la patte d’oie pour mieux représenter les Sims vieillissants.

Grimcookies a contribué à plus d’options de maquillage. Le maquillage peut vraiment changer l’apparence d’un personnage. Les nouvelles options de couleur de rouge à lèvres donneront aux Sims de nouvelles options, et elles sont entièrement compatibles avec les nouveaux curseurs de maquillage.

Icemunmun a apporté de nouvelles options alimentaires. Lorsqu’un nouveau jeu est sorti, cela peut signifier quelques nouvelles options de nourriture pour les Sims. Grâce à la nouvelle mise à jour, les Sims auront beaucoup plus d’options parmi lesquelles choisir, seuls ou entre amis et en famille.

De Storylegacysims sont de nouveaux vêtements pour les tout-petits. Les tout-petits n’ont pas autant de contenu que les Sims plus âgés, alors les joueurs auront désormais plus d’options de tenue à choisir.

FeralPoodles a fourni un article terminé qui était un concept inutilisé de la Trousse de trucs astucieux pour tricot. Le bonnet en tricot a un visage et des oreilles de chat. La casquette a également des oreillettes pour garder les Sims au chaud pendant le mois d’hiver.

AHarris00Britney a créé une nouvelle tenue pour les sims. Le haut est une chemise à manches courtes avec quatre boutons. Le créateur a également réalisé une nouvelle paire de jeans taille haute à porter. Les joueurs peuvent équiper leurs Sims de la tenue complète ou les combiner avec d’autres objets.

Le coffret cadeau de 21 articles est une célébration avec les joueurs et les créateurs personnalisés qui apprécient la franchise depuis des décennies. La société voulait non seulement célébrer cet anniversaire, mais aussi remercier les joueurs. EA et Maxis continuer à publier du nouveau contenu pour Les Sims 4 et mettez-le régulièrement à jour.

Le pack de contenu 21e anniversaire pour Les Sims 4 est disponible maintenant.