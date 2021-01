La franchise Kisses Stand prendra fin sur Netflix en 2021

Si vous êtes fan de la franchise The Kissing Both ou To All The Boys nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour vous. The Kissing Stand et To All the Boys auront un nouveau film sur Netflix en 2021, mais ce sera la dernière des deux sagas.

Ce mardi 12 janvier, Netflix a présenté une vidéo listant tous les films qui arriveront sur son service de streaming tout au long de l’année. Certains des plus importants sont The Kissing Booth 3 et To All The Boys: Always and Forever.

The Kissing Booth est l’une des sagas Netflix les plus réussies de toute l’histoire. Après le nombre incroyable de téléspectateurs du deuxième volet, le service de streaming a confirmé que le troisième film de la franchise devenait la première trilogie Netflix originale de tous les temps.

Peu de temps après, un troisième volet de la saga To All The Boys a également été annoncé, qui, bien qu’il n’ait pas la portée mondiale qu’avait El Stand de los Besos, a également obtenu de très bons résultats.







Avec la bonne nouvelle que les deux productions auront un troisième volet, il y a aussi une mauvaise nouvelle: ce sera la dernière. L’histoire de The Kissing Booth prendra fin quand Elle Evans prendra l’une des décisions les plus importantes de sa vie: à quelle université fréquentera-t-elle?

Le Kissing Booth 3 mettra en vedette Joey King (Elle), Jacob Elordi (Noah), Joel Courtney (Lee), Taylor Zkhar Perez (Marco) et Maisie Richardson-Sellers (Chloé).

De son côté, To All The Boys: Always and Forever suivra Lara Jean dans deux voyages qui changeront sa vie, alors qu’elle imagine ce que sera sa vie après l’obtention de son diplôme. Il mettra en vedette Lana Condor (Lara), Noah Centineo (Peter) et Janel Parrish (Margot).

Quand The Kissing Booth 3 est-il présenté en première sur Netflix?

Aucune date de sortie confirmée pour le moment

Quand To All The Boys: Always and Forever, Lara Jean fait-elle la première sur Netflix?

Aucune date de sortie confirmée pour le moment