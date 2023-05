La franchise Indiana Jones pourrait continuer sans Harrison Ford, suggère Kathleen Kennedy

La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a suggéré que le Indiana Jones la franchise pourrait continuer sans le héros titulaire après la sortie de Indiana Jones et le cadran du destin. S’exprimant sur le podcast Dagobah Dispatch, Kennedy a révélé que, bien qu’il s’agisse de la dernière sortie d’Harrison Ford en tant que personnage emblématique, il existe des plans potentiels en place pour de nouvelles aventures. Y compris une éventuelle série télévisée. Voyez ce que Kennedy avait à dire ci-dessous…





« C’est la dernière entrée de Harrison. C’est ainsi que nous voyons la franchise Indy. Je veux dire, honnêtement, en ce moment, si nous devions faire quelque chose, ce pourrait être dans une série télévisée plus tard, mais nous ne faisons rien pour remplacer Indiana Jones. Ça y est.

Harrison Ford a déclaré à plusieurs reprises que Indiana Jones et le cadran du destin sera la dernière fois que le public le verra porter le feutre. « C’est le dernier film de la série, et c’est la dernière fois que je jouerai le personnage. Je prévois que ce sera la dernière fois qu’il apparaîtra dans un film », a déclaré l’acteur. Et il semble que Kennedy soit d’accord, assurant aux fans que, même si la franchise peut continuer, il n’y aura pas de refonte du personnage.

« Il y a cinq films que Harrison Ford a fait. Et Harrison est si spécifique et si unique pour créer ce rôle. Nous avons juste, Steven [Spielberg] est d’accord, nous ne ferions tout simplement pas ça. »

Indiana Jones et le cadran du destin tombera en audience en 1969 et retrouve l’archéologue casse-cou vivant dans le contexte de la course à l’espace. Jones est inquiet du fait que le gouvernement américain a recruté d’anciens nazis pour aider à battre l’Union soviétique dans la compétition pour se rendre dans l’espace. Accompagné de sa filleule, il se retrouve bientôt face à Jürgen Voller, un ancien nazi travaillant maintenant pour la NASA qui souhaite rendre le monde meilleur comme il l’entend.

Réalisé par James Mangold, qui a co-écrit la suite aux côtés de Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et David Koepp, Indiana Jones et le cadran du destin étoiles Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelsen.

Indiana Jones et le cadran du destin ont reçu une réponse mitigée jusqu’à présent…

Bien que Kathleen Kennedy puisse faire allusion à d’autres aventures dans le Indiana Jones franchise, elle voudra peut-être repenser l’approche, car la réaction à la dernière course d’Indy a été décidément mitigée jusqu’à présent. Actuellement assis à 50% sur le site d’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes, le consensus se lit comme suit: «Bien qu’il y ait une ruée nostalgique à voir Harrison Ford de retour en action, Indiana Jones et le cadran du destin est une finale de franchise largement inutile.

Suite à la récente première de Indiana Jones et le cadran du destin au 76e Festival de Cannes, les critiques ont fait l’éloge des éléments les plus familiers, tels que la performance centrale de Harrison Ford et une partition de John Williams, mais ont critiqué l’histoire, la distribution des personnages et la façon dont la suite se sent simplement comme si cela passait par les mouvements.

Les publics plus larges ont encore un peu plus d’un mois à attendre avant de voir Indiana Jones et le cadran du destin pour eux-mêmes, la suite devant sortir en salles aux États-Unis le 30 juin 2023.