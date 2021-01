La franchise Harry Potter et le monde magique s’agrandit chez Warner Bros.

Préparez-vous pour plus de Harry Potter à l’avenir, Warner Bros.a promu l’exécutif Tom Ascheim pour superviser la franchise. Une partie de ses nouvelles tâches comprendra l’expansion du monde sorcier au-delà de ce qui existe déjà. Ce que cela impliquera précisément, c’est que tout le monde devine à ce stade, mais avec HBO Max devenant une partie plus importante de la structure d’entreprise de WarnerMedia, cela semble être un domaine logique d’expansion. Dans tous les cas, nous tirerons probablement beaucoup plus de la franchise avec un cadre de haut rang désormais en charge de son avenir.

Tom Ascheim, dans son nouveau rôle, sera le principal représentant de WarnerMedia dans ses relations avec l’auteur JK Rowling, qui a écrit le bien-aimé Harry Potter livres, ainsi que ses représentants, l’agent Neil Blair et le directeur de la création de Blair Partnership James McKnight. Ascheim relèvera directement de la chef de WarnerMedia, Ann Sarnoff. Il a également noté que ses nouvelles responsabilités comprendront l’expansion de la propriété « Wizarding World » pour les divers points de vente et partenaires de la plateforme du studio. Sarnoff avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

«Dans Harry Potter et le monde sorcier, nous avons une franchise emblématique et des personnages qui sont devenus une partie bien-aimée de la vie de millions de personnes à travers le monde. Cette nouvelle direction de la franchise souligne son énorme importance pour Warner Bros. et les innombrables opportunités que nous voyez pour continuer à engager et ravir les fans de tous âges à travers le monde. Je suis ravi que Tom dirige nos efforts et je compte sur lui et son équipe pour travailler dans toute l’entreprise pour découvrir des moyens innovants et créatifs de garder le monde des sorciers frais et pertinent pour les années à venir. «

Le mouvement a du sens. le Harry Potter les films, sans compter les préquels Fantastic Beasts, ont rapporté près de 8 milliards de dollars au box-office mondial. Les livres restent extrêmement populaires à ce jour, JK Rowling se classant parmi les auteurs les plus réussis de l’histoire. Avec la prédominance du streaming, Warner Bros.pourrait facilement étendre la franchise au petit écran également, un peu comme ce que Disney et Lucasfilm ont fait. Guerres des étoiles. Tom Ascheim avait ceci à dire.

«Je suis un fervent fan d’Harry Potter depuis des années et un observateur admiratif de la façon dont la franchise Wizarding World a été gérée. Je suis honoré de diriger maintenant les individus et les équipes très talentueux qui ont fait un si bon travail en développant cette franchise. marque et sa signification et sa valeur pour les fans du monde entier. J’ai hâte d’aller encore plus loin dans l’exploration et l’expansion de toutes les opportunités que nous avons dans ce monde incroyable.

Il y a d’autres considérations ici. D’une part, Rowling a été embourbé dans la controverse ces dernières années. L’auteur a fait des commentaires répétés sur les personnes transgenres qui ont grandement endommagé son image publique. De plus, le Bêtes fantastiques La série, qui tourne actuellement sa troisième entrée, a eu ses propres problèmes. Johnny Depp a récemment été remplacé par Grindelwald, compte tenu de ses problèmes très publics découlant de sa relation prétendument abusive avec son ex-femme, Amber Heard. Mads Mikkelsen a été engagé pour jouer le méchant à sa place.

Aucun projet, en particulier, n’a été annoncé par Warner Bros. pour le moment. Il y a un monde ouvert Harry Potter jeu vidéo sur le chemin, et le Bêtes fantastiques La franchise devrait durer cinq films. Mais avec la promotion de Tom Ascheim, il y a sûrement beaucoup plus à venir. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: Harry Potter