La franchise God of War dépasse les 51 millions d’exemplaires vendus

Le nom de Dieu de la guerre C’est celui qui est présent dans l’industrie du jeu vidéo depuis plus d’une décennie. Plus précisément, 2005 a vu le lancement de l’un des hack ‘n’ slash le plus emblématique et le plus influent du médium interactif, suivi d’une suite qui, quelques années plus tard, a été commandée pour devenir une autre légende du secteur. Sa troisième itération répertoriée, maintenant dans le cadre de PlayStation 3, n’a pas fait exception et, parallèlement à quelques livraisons pour ordinateurs portables et Ascension, l’IP a fini par s’imposer comme une icône mondiale. Celui qui a trouvé dans la livraison de 2018 un sommet sans précédent et qui, à l’avenir, se prépare pour une nouvelle aventure.

Cet examen, il est impératif de le souligner, n’est pas vain, mais est pertinent car, comme indiqué New York Times, la franchise a dépassé les 51 millions d’exemplaires vendus. Bien que l’article ne divise pas les ventes en fonction de chaque œuvre, il établit le total dépensé parmi la plénitude d’entre eux, s’élevant comme l’une des sagas les plus réussies de l’histoire de l’industrie et, en particulier, comme l’un des bastions immobiles de Sony, qui ont même choisi d’adapter le dernier titre de propriété intellectuelle avant son arrivée sur PlayStation 5.

Sans aucun doute, c’est un chiffre incroyable mais, en même temps, compréhensible, car Dieu de la guerre C’est l’une des références les plus importantes dans le milieu ces dernières années. Pour l’avenir, de même, on s’attend à ce que sa validité se maintienne plus que présente, en particulier face à une Ragnarok qui tient déjà des millions d’utilisateurs en haleine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂