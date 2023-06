La franchise d’extraction de Chris Hemsworth est prévue pour le spin-off du personnage préféré des fans

Avertissement : Cet article contient des spoilers pour Extraction 2.







Extraction 2 prouve une fois de plus que les films d’action sont bien vivants, et il semble que le réalisateur Sam Hargrave ait taquiné qu’un nouvel univers pourrait être construit autour de la franchise. Alors que Chris Hemsworth semble déjà être aligné pour une troisième sortie en tant que Tyler Rake en raison de la popularité du nouveau film, il semble qu’un autre personnage préféré des fans pourrait avoir son propre film dérivé. Hargrave a déclaré à Collider :

« Voici une sorte d’alerte de spoiler amusante, nous avons fait cette scène qui était à l’intérieur et à l’extérieur, et c’était sorti, et c’était dedans – où Nik parle, elle apporte les strudels à la mère et à l’enfant qui sont dans le lit dans Vienne, et ils ont une discussion sur les secondes chances.

«C’était une scène qui était en quelque sorte à l’intérieur, elle était sortie, mais nous l’avons laissée parce qu’une, cela signifie plusieurs significations; elle parle, oui, du gamin, mais elle parle aussi de Rake, et elle parle aussi du fils. Et nous avons jeté une ligne là-dedans quand elle est en quelque sorte empathique avec la mère et dit: « Je sais ce que ça fait, j’y suis allé », et c’est subtil, c’est un œuf de Pâques, mais c’est une sorte de allusion à elle et le propre film dérivé de Yaz. Nous allons donc les suivre.

Extraction était certes plus sur son action que sur la construction de son caractère. Pour cette raison, Yaz et Nik se sont retrouvés sans véritable histoire dans le premier film. La suite a étoffé ces personnages et d’autres, et cela a certainement aidé les fans de la franchise à vouloir voir plus de Hemsworth’s Rake et des personnages secondaires qui l’entourent.

Bien sûr, il y a un obstacle à surmonter et c’est le fait que Yaz est tué lors des événements de Extraction 2. Cela signifierait que si un spin-off mettant en vedette le personnage est donné le feu vert par Netflix, et à ce stade, cela semble être une fatalité, alors il devra s’agir d’une histoire préquelle. Bien sûr, Extraction 2 va à l’effort de faire allusion aux directions possibles que certaines de ces histoires de personnages pourraient aller, et cela inclut d’où ils viennent pour arriver à ce point.

Chris Hemsworth et Sam Hargrave sont récemment apparus à l’événement TUDUM de Netflix pour discuter de leur travail sur la franchise jusqu’à présent, et cela comprenait la révélation que le travail avait déjà commencé sur Extraction 3. Après avoir repoussé les limites avec une séquence épique de 21 minutes en un seul coup, la question est de savoir où peut aller le trio qui le rendra plus grand et meilleur que ce qui s’est passé auparavant. Naturellement, c’est quelque chose qui ne sera pas un problème pour le Extraction équipe de rêve. Netflix a un bon œil pour les univers en expansion, avec des goûts de Zak Snyder Armée des morts, The Witcher et dans le futur Choses étranges tous ayant ou développant des spin-offs. Il semble que Extraction va être une autre franchise qui fonctionnera aussi longtemps que les gens le voudront.