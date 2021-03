La franchise de Meghan sur la race et la santé mentale a frappé les femmes noires, disent les experts

La franchise que Meghan, la duchesse de Sussex, a affichée tout en discutant des idées suicidaires lors de l’entretien de dimanche soir avec Oprah Winfrey a contribué à ouvrir la porte à des conversations sur la race et la santé mentale, selon des experts.

Meghan a révélé qu’elle avait du mal à penser à l’automutilation et a demandé de l’aide au milieu des manchettes des tabloïds qu’elle et son mari, le prince Harry, ont décrit comme un «assassinat de personnage». Le couple a tous deux exprimé que la pression de la vie royale avait un effet néfaste sur leur santé mentale, les conduisant finalement à se retirer de leurs fonctions de hauts dirigeants de la monarchie.

«Ecoute, j’avais vraiment honte de le dire à l’époque et honte de devoir l’admettre à Harry en particulier, parce que je sais combien il a perdu, mais je savais que si je ne le disais pas, alors je le ferais », a déclaré Meghan à Winfrey. « Je ne voulais tout simplement plus être en vie. »

L’interview a été vue par plus de 17 millions de personnes, selon les premières données de Nielsen, et beaucoup ont fait l’éloge de Meghan sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs ont exprimé leur empathie tout en notant comment son ouverture sur le sujet du suicide pourrait aider les autres.

«Sur une note très sérieuse, Meghan Markle a rendu un énorme service ce soir», a écrit un utilisateur de Twitter. «Elle a ouvertement parlé de suicide et d’idées suicidaires. Beaucoup d’entre nous ont été dans cet endroit très sombre (je sais que je l’ai fait). Elle s’est arrangée pour en parler ouvertement sans honte et pour obtenir de l’aide.

La Dre Joy Harden Bradford, psychologue agréée et animatrice de podcast Therapy for Black Girls, a déclaré lundi qu’elle avait été particulièrement frappée par la réaction des femmes noires. Meghan, dont le père est blanc et dont la mère est noire, a partagé des moments qui ont frappé à la maison pour de nombreuses femmes qui ont eu affaire au misogynoir, un terme utilisé pour décrire l’intersection du sexisme et du racisme anti-noir.

En rapport

«Je pense que les gens étaient vraiment capables de s’identifier, vous savez à quel point c’est horrible d’être dans des situations où c’est comme quoi que vous fassiez et à quel point vous pouvez parfaitement vous montrer, ce n’est jamais suffisant», a déclaré Bradford.

La révélation explosive du couple selon laquelle il y avait des conversations au sein de la famille d’Harry sur la noirceur de leurs enfants était un point douloureux familier pour beaucoup, a déclaré Bradford.

« Il y avait quelque chose de particulièrement résonnant dans toute la conversation autour des inquiétudes quant à la noirceur du bébé, car je pense que c’est une autre conversation dans la communauté noire, l’idée du colorisme », a déclaré Bradford. « Donc, plus vous vous rapprochez du blanc, mieux vous êtes traité, et je pense que c’est ce que nous avons vu en évidence. »

En rapport

Bradford a déclaré qu’elle était surprise de voir à quel point la situation du couple était pire que ce qu’elle semblait être, mais que l’interview a amplifié le message selon lequel personne n’est exempt de maladie mentale ou de lutte.

« Aucun niveau de privilège ou de ressources ne sera en quelque sorte ajouté pour vous protéger de ces choses », a-t-elle déclaré.

Sur une note très sérieuse, Meghan Markle a rendu un énorme service ce soir. Elle a ouvertement parlé de suicide et d’idées suicidaires. Beaucoup d’entre nous ont été dans cet endroit très sombre (je sais que je l’ai fait). Elle s’est arrangée pour en parler ouvertement sans honte et pour obtenir de l’aide. #OprahMeghanHarry – OptionsT (@ TamMoh71) 8 mars 2021

Meghan Markle vient de normaliser les idées suicidaires et la dépression à la télévision nationale avec Oprah. Merci! Il faut parler de la maladie mentale! #OprahMeghanHarry – Michelle Antunez (@MichelleAntunez) 8 mars 2021

Écouter Meghan au sujet de ses problèmes de santé mentale dans le passé tout en n’ayant que le soutien de Harry est tellement dérangeant. En tant que psychiatre, je suis très fière qu’elle partage son histoire. Quiconque a besoin d’aide pour vivre a droit à une assistance. Que Dieu la bénisse. #sensibilisation à la santé mentale – Darlene Ifill-Taylor (@DarleneIfillTay) 8 mars 2021

L’histoire personnelle de Meghan survient à un moment de préoccupations accrues concernant les problèmes de santé mentale aux États-Unis et au Royaume-Uni La semaine dernière, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une initiative de soutien de 79 millions de livres sterling (environ 109,3 millions de dollars) se concentrer sur la santé mentale et le bien-être des jeunes. L’argent provient d’un fonds destiné à améliorer les services de santé mentale à tous les niveaux.

Les États-Unis étudient également le financement de la santé mentale dans le cadre de leur projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars contre le COVID-19, qui a été adopté par le Sénat samedi. Le projet de loi comprenait plus de 4 milliards de dollars pour les services de santé mentale et de toxicomanie et les programmes de santé mentale en milieu scolaire, selon l’Alliance nationale pour la santé mentale (NAMI).

Une combinaison de plateforme de célébrités et le traumatisme universel d’une pandémie ont probablement contribué à l’impact des déclarations d’interview de Meghan, a déclaré Crawford.

«Je pense que ce qui a été le point de basculement majeur, c’est que plus de gens que jamais auparavant ont une expérience de première main de ce que c’est que de s’asseoir avec une dépression et une anxiété importantes, et de l’avoir dans le contexte de personnes qui parlent davantage de santé mentale, en particulier à travers les médias sociaux », a déclaré Crawford. «Je suis incroyablement encouragé par cela.»

Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié en août, environ 40% des adultes américains ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Il y a eu une multiplication par trois du nombre d’adultes déclarant de l’anxiété et quatre fois par rapport à des sentiments de dépression par rapport à la même période l’année précédente, a constaté le CDC.

Les commentaires de Meghan sur sa lutte semblaient être conscients du fait qu’elle comprenait que ses paroles pouvaient aider à normaliser davantage les conversations sur la santé mentale, en particulier pour les femmes de couleur, a déclaré Crawford.

Il est important pour les femmes de couleur de voir que même celles qui semblent fortes, réussies et heureuses en surface peuvent être épuisées émotionnellement et avoir le sentiment que leur santé mentale n’est pas prise en charge, a déclaré Crawford.

«Voir ces deux individus qui sont très accomplis et qui réussissent, et en particulier celui qui révèle ce qu’ils ont vécu … le simple fait de voir cela en plein écran montre vraiment que même si vous pouvez porter le label comme une femme noire forte, vous n’avez vraiment aucune idée de la vérité », a-t-elle déclaré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255, envoyez un SMS à HOME au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour obtenir des ressources supplémentaires.