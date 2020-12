La France trouve 26500 cas de COVID-19 et 304 décès après avoir résolu un problème technique avec le décompte

, 30 déc. () –

Les autorités sanitaires françaises ont rapporté ce mercredi qu’il y avait eu 26457 autres cas de coronavirus et 304 décès au cours des dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé, dans son bilan quotidien, a toutefois précisé que l’augmentation des infections est due à la récupération de données faussées la veille en raison d’un problème technique.

«Le nombre de cas positifs signalés aujourd’hui comprend la mise à jour des données de la veille qui n’ont pas pu être intégrées dans la base de données», a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Le nombre de nouvelles contaminations détectées en France est erratique depuis la trêve de Noël. Après avoir enregistré plus de 20 000 cas, les 24 et 25 décembre, le chiffre a fortement baissé en raison de la fermeture de laboratoires et de pharmacies à l’occasion des vacances de Noël.

Le taux de positivité, cependant, est toujours d’environ 2,9%. Les hôpitaux, quant à eux, ont enregistré 1 399 admissions, pour un total de 24 593 personnes hospitalisées en France, dont 2 661 en USI.

Les autorités, qui enquêtent sur 2 194 éclosions possibles – dont 817 liées à des maisons de soins infirmiers – ont indiqué qu’au total, 2 600 498 cas et 64 381 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie.

