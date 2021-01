La France subit un rebond des infections et trouve 26784 cas de coronavirus en une seule journée

Phytofrance Huile essentielle Laurier noble Bio - 10ml

Huile essentielle Laurier noble Bio, complément alimentaire de Phytofrance, 100% pure et naturelle, utilisée pour les problèmes intestinaux et infections buccales.Anti sclérosante et antalgique, elle est indiqué en cas de rhumatismes ou d'arthrite.Conçue et élaborée en France.