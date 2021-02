La France signale près de 20000 infections et 171 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures

, 7 février () –

Le ministère français de la Santé a signalé ce dimanche 19715 nouvelles infections et 171 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures enregistrées et maintient ainsi les nouveaux cas stables et confirme une nette diminution des décès.

Au total, le pays accumule 3.337.048 cas confirmés et 78.965 décès par coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le taux positif est tombé le dernier jour de 6,6 à 6,5% alors que la situation continue d’être tendue dans le système de santé avec 11 063 nouveaux patients hospitalisés au cours des sept derniers jours, dont 1 767 admis en unité de soins intensifs.

Au total, 27 652 patients sont hospitalisés, dont 3 262 sont aux soins intensifs. Concernant les vaccins, 1 866 091 personnes ont reçu au moins une première dose du vaccin.

