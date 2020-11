La France signale 271 décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures

, 8 nov. () –

Le ministère français de la Santé a signalé ce dimanche 271 nouveaux décès par coronavirus survenus dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, portant le pays à 40439 décès depuis le début de la pandémie.

Le bulletin comprend également 38 619 nouveaux positifs (1 797 324 au total) et 118 admissions aux unités de soins intensifs pour ajouter 4 539 patients à ce type de soins. De plus, 30 243 patients sont hospitalisés (822 de plus que samedi).

Les autorités ont réussi à faire passer les lits de réanimation de 5 000 à 6 400 et se sont fixé l’objectif de 7 500 à court terme, qui pourrait atteindre 10 500, selon la presse française. La situation est plus grave dans certaines régions, c’est pourquoi les premiers transferts de patients de cette deuxième vague vers l’Allemagne ont lieu.

Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a exprimé sa mise en garde concernant la célébration de Noël et comment la situation sera d’ici là. Véran a confié à France Inter qu’il espère que certaines restrictions auront été levées d’ici là. « Tout à l’heure », a-t-il dit, tout en reconnaissant que ce Noël sera « spécial ».

La mobilité est limitée en France au travail et à des raisons de santé et Véran a assuré que ces mesures «prennent effet lentement».

De son côté, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a exclu la détention des personnes âgées comme une mesure difficile à appliquer et aux répercussions éthiques.

