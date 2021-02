La France signale 20586 infections et 191 décès par coronavirus

, le 6 février () –

Le ministère français de la Santé a signalé ce samedi 20586 nouvelles infections et 191 décès par coronavirus, contre 22139

des infections et 296 décès vendredi. Au total, la France cumule 3 317 333 cas confirmés et 78 794 décès depuis le début de la pandémie.

Ces derniers jours, l’actualité fait la forte pression sur le système de santé et ce samedi 27 327 personnes ont été hospitalisées, 245 de moins que vendredi, alors qu’il y a 3 215 patients en réanimation, 20 de moins.

Concernant la vaccination, la France a rapporté 2 112 000 doses administrées, qui sont réparties entre 1 864 932 premières doses et 247 260 sujets avec les deux doses déjà administrées.

La France est le sixième pays au monde en nombre d’infections et le 28e en infections «par habitant». La courbe épidémiologique trace une ligne plus ou moins stable avec environ 20 000 infections quotidiennes depuis la mi-novembre.

