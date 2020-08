La France se donne pour objectif d’éviter un nouveau confinement généralisé face au rebond de la pandémie

Le gouvernement veut atteindre un million de tests hebdomadaires, contre 800000 actuellement

PARIS, 27 août () –

Le Premier ministre français Jean Castex a reconnu ce jeudi que la France est confrontée à une “résurgence” de la pandémie de coronavirus, c’est pourquoi le gouvernement s’est fixé comme objectif principal d’éviter à tout prix un nouveau confinement généralisé.

Lors d’une conférence de presse, Castex a confirmé “une résurgence incontestable de l’épidémie” après que les résultats positifs ont quadruplé le mois dernier, qui sont désormais de 39 pour 100 000 et 19 autres départements ont été ajoutés à la liste rouge en raison de la forte circulation du virus, en plus de Paris et des Bouches-du-Rhône.

“L’épidémie est en train de se redresser et il est maintenant temps d’intervenir”, a déclaré Castex, soulignant que “le nombre d’hospitalisations augmente légèrement mais fermement”.

“Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau confinement, surtout généralisé”, a souligné le Premier ministre. En ce sens, il a appelé les citoyens à «éviter autant que possible les fêtes familiales» et à respecter les mesures de protection, «même lorsque nous sommes chez nous».

Selon les données du gouvernement, seulement 20 pour cent des nouvelles infections enregistrées sont liées à des épidémies, de sorte que la plupart des infections surviennent dans la vie quotidienne, “principalement dans l’espace privé”, a-t-il dit.

MASQUE OBLIGATOIRE DANS TOUT PARIS

De même, Castex s’est engagé à étendre l’usage obligatoire du masque à l’extérieur du domicile à Paris et en région parisienne, soulignant qu’il s’agit d’une mesure «urgente». Actuellement, l’utilisation obligatoire d’un masque d’extérieur en tout temps n’est en vigueur qu’à Marseille, la deuxième plus grande ville du pays.

Dans le cas des centres éducatifs, l’utilisation d’un masque par les enseignants et tous les élèves de plus de 11 ans sera obligatoire. Une semaine après la «rentrée scolaire» en France, le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait état de la procédure à suivre en cas d’infections dans les salles de classe.

Ainsi, après isolement de la personne présentant des symptômes, une liste de contacts sera remise aux autorités sanitaires pour procéder à leur localisation et les résultats seront évalués, afin que les autorités sanitaires, locales et scolaires puissent imposer «d’éventuelles mesures et temporaire dans une ou plusieurs classes ou dans un établissement », a indiqué.

En cas de fermeture d’une classe ou d’un centre, Blanquer a été convaincu que l’éducation pouvait se poursuivre grâce à «l’apprentissage à distance et les ressources pédagogiques», selon le réseau BFMTV.

De son côté, la ministre de la Santé, Oliviera Véran, a indiqué que le gouvernement français souhaite porter “à court terme à un million de tests par semaine” les tests qui sont effectués, par rapport aux 800000 actuels, afin de mieux contrôler la pandémie.

La France a enregistré mardi 5429 autres cas de coronavirus en une seule journée, un nombre record depuis mai dernier, et cela contraste avec les 3304 infections de la veille. Au total, le pays compte déjà plus de 291 000 positifs et 30 500 décès.

