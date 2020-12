La France renforce le couvre-feu à partir du 15 décembre après avoir ajouté environ 14000 infections

Les restrictions seront maintenues en fin d’année malgré la diminution du nombre de patients en réanimation

, 10 décembre () –

Les autorités sanitaires françaises ont rapporté ce jeudi que le couvre-feu serait renforcé à partir du 15 décembre puisque le pays n’a pas réussi à atteindre les 5000 cas quotidiens de coronavirus en moyenne.

Comme l’a expliqué le Premier ministre, Jean Castex, lors d’une conférence de presse, les mesures ont été «durcies» après avoir vérifié 13 750 autres infections au cours des dernières 24 heures et 297 décès.

À partir de la mi-décembre, un couvre-feu entrera en vigueur entre 20 h 00 et 6 h 00, bien qu’il soit prévu entre 21 h 00 et 7 h 00. Ainsi, il a précisé que ce couvre-feu sera « strictement » contrôlé et a précisé qu’il ne sera pas autorisé à pratiquer du sport dans lesdites tranches horaires.

Tout contrevenant sera sanctionné d’une amende de 135 euros et, en cas de sortie de domicile, un certificat justifiant les dérogations sera nécessaire, comme indiqué. Au cours des sept derniers jours, la moyenne quotidienne des nouveaux cas enregistrés est restée à 10 000, un chiffre qui tend à augmenter.

LE NOMBRE DE PATIENTS EN USI CONTINUE DE DIMINUER

Le dernier bilan du ministère de la Santé indique que le nombre de patients dans les unités de soins intensifs continue de baisser légèrement et est même tombé à 2 949 par rapport aux 3 031 vérifiés la veille. Depuis mercredi, 191 personnes sont entrées dans ces unités.

Parmi les critères établis par le gouvernement français pour supprimer les restrictions de voyage dans le pays figurait précisément une diminution du nombre de patients en réanimation, qui devra atteindre une fourchette comprise entre 2 500 et 3 000.

Au total, 25 199 patients sont hospitalisés en raison du COVID-19 contre 25 526 la veille. Depuis le début de la pandémie, 56 940 personnes sont mortes dans tout le pays, dont 39 527 sont décédées dans des hôpitaux.

Avec un taux de positivité actuel de 5,4%, les autorités ont précisé que le couvre-feu ne sera pas levé le 31 décembre, date qui sera «sacrifiée» compte tenu de la mauvaise situation épidémique.

Ainsi, Castex a demandé à la population de « rester vigilante » pendant les fêtes de Noël en vue de vaincre le virus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂