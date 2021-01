La France réduit légèrement ses infections quotidiennes au COVID-19 mais en enregistre 23770 de plus

Mobistoxx Chaise LISE taupe

Avec son design moderne, la chaise LISE apportera charme et style à votre intérieur. Ses pieds en forme géométrique offrent non seulement une stabilité supplémentaire, mais également du caractère et un cachet incroyable ! Son assise et dossier molletonnés et légèrement incurvés épouseront parfaitement la