La France prévoit une campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 entre avril et juin 2021

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi que le gouvernement prévoyait de mener une campagne de vaccination à l’échelle nationale entre avril et juin 2021 pour enrayer la pandémie de coronavirus.

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, Macron a détaillé que les groupes les plus vulnérables seront préalablement vaccinés, selon les informations de Franceinfo.

La vaccination générale de la population française « sera possible avec l’arrivée des vaccins de deuxième génération si les problèmes logistiques sont résolus, si l’on parvient à mobiliser les médecins généralistes et les pharmaciens », a-t-il précisé.

Auparavant, le président avait déjà assuré que la campagne de vaccination, qui « ne sera pas obligatoire », devra démarrer fin décembre ou début janvier.

Les autorités sanitaires françaises ont indiqué qu’au cours du dernier jour, 8083 cas de coronavirus et 365 décès ont été enregistrés, ce qui place le taux de positivité autour de 10,8%.

Le ministère de la Santé a indiqué que c’était le troisième jour avec un nombre d’infections quotidiennes inférieur à 10 000. Les autorités ont fixé 5 000 cas comme objectif à atteindre avant de retirer les mesures de confinement imposées sur tout le territoire.

Depuis le début de la pandémie, 53 506 personnes sont décédées en France, où 27 639 personnes sont désormais hospitalisées. Au cours de la dernière journée, 1 572 patients ont été admis dans des hôpitaux, dont 234 dans des unités de soins intensifs, il y a donc maintenant 3 605 patients en USI.

Le gouvernement enquête actuellement sur 3 240 éclosions potentielles de COVID-19, dont 1 422 sont liées à des maisons de soins infirmiers et des centres de jour.

« DETERIORATION » POUR ANNULER LA SAISON DE SKI

Ce même mardi, les autorités françaises ont indiqué qu’elles mettront en œuvre des mesures pour «dissuader» la population et annuler leurs vacances d’hiver et ne pas aller skier cette année à Noël en raison de la pandémie.

« Nous allons mettre en œuvre des mesures restrictives et dissuasives », a déclaré Macron, qui a précisé qu’elles seront élaborées dans les prochains jours. Le président a appelé à cet égard la coordination européenne pour l’ouverture des stations de ski pendant les fêtes d’hiver.

Ses commentaires interviennent au milieu d’un débat entre les pays alpins sur l’opportunité de fermer les pistes de ski et les stations de ski pour éviter l’arrivée de touristes qui pourraient générer une plus grande propagation du virus.

Alors que l’Allemagne et l’Italie préconisent l’ouverture des stations après le Nouvel An, l’Autriche et la Suisse sont favorables à leur fermeture.

