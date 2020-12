La France prévient qu’elle est « loin » des 5000 cas quotidiens de COVID-19, nécessaires pour lever l’emprisonnement

, 7 décembre () –

Le directeur général de la Santé de France, Jérôme Salomon, a prévenu ce lundi que le pays « est loin » d’atteindre l’objectif fixé pour lever l’isolement, que les nouvelles infections diminuent à environ 5000 par jour d’ici 15 Décembre.

«Nous sommes loin de l’objectif de 5 000 cas par jour», a réglé Salomon, qui a exhorté «à la vigilance». Le président français, Emmanuel Macron, a fixé la limite à environ 5000 cas par jour pour lever le verrouillage le 15 décembre. «Si nous avons atteint environ 5 000 infections par jour et entre 2 500 et 3 000 personnes en soins intensifs, alors la détention peut être levée», a-t-il déclaré fin novembre.

Salomon a noté que la réalisation de l’objectif «est difficile» si les «conditions actuelles» se poursuivent. Ainsi, il a détaillé que, malgré les efforts entrepris, la France continue d’être confrontée à « un risque élevé de rebond épidémique » et a souligné que, ces derniers jours, le niveau des infections « n’a pas diminué » et reste « particulièrement élevé. « parmi les plus de 75 ans.

« Nous sommes confrontés à une vague puissante qui profite des conditions qui prévalent en Europe », a-t-il déploré, comme le rapporte le journal local « Le Figaro ».

Les autorités sanitaires françaises ont enregistré 3 411 nouveaux cas de COVID-19 ce lundi, un chiffre très bas par rapport à la veille en raison d’une série de problèmes techniques, comme le rapporte le ministère français de la Santé via son site internet.

En outre, 366 nouveaux décès dus à la maladie ont été vérifiés. Jusqu’à présent, les cas confirmés de COVID-19 en France sont proches de 2,3 millions, tandis que les décès sont de 55 521.

