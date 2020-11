La France pour atténuer l’isolement social

La France commencera à assouplir les règles de restriction sociale contre le nouveau coronavirus dans les prochaines semaines, en menant le processus en trois étapes pour éviter une nouvelle épidémie.

Mardi (24), le président Emmanuel Macron prononcera un discours à la nation sur la situation du virus et devrait annoncer l’assouplissement partiel des restrictions qui sont en vigueur depuis le 30 octobre.

«Macron fournira des perspectives pendant plusieurs semaines, notamment sur la manière dont nous ajusterons notre stratégie. L’enjeu est d’adapter les règles de restriction à mesure que la situation sanitaire s’améliore et, dans le même temps, d’éviter une nouvelle épidémie », a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au Journal Du Dimanche.

«Il y aura trois étapes de flexibilité, en fonction de la situation sanitaire et des risques liés à certaines entreprises et commerces: une première étape vers le 1er décembre, puis une autre avant les vacances de fin d’année et une troisième étape à partir de janvier. 2021 », a ajouté Attal.

Macron a déclaré que le deuxième verrouillage national de la France, qui a commencé le 30 octobre, durerait au moins quatre semaines. Les restrictions incluent la fermeture de magasins, de restaurants et de bars non essentiels.