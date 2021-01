La France ne s’excusera pas pour la colonisation en Algérie et organisera des actes «symboliques» de réconciliation

Fuug Life S'croc 50ml - Fuug Life- Genre : 40 - 70 ml

Les e-liquides The Fuu sont fabriqués en France ! La marque The Fuu nous offre une gamme Blend Menthol très appréciée par les vapoteurs. En effet, les notes végétales et la sensation de fraîcheur en bouche ne peuvent que séduire les clients ! Trois forces sont disponibles dans cette gamme : original, médium