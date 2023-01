La France impose une amende de 5,4 millions de dollars à TikTok pour cookies inappropriés et suivi en ligne

13 janvier 2023 16:10:20 IST

Il semble que TikTok ne puisse tout simplement pas faire une pause. Après avoir été bannie des ordinateurs et des appareils mobiles appartenant à l’État dans plus de 20 États des États-Unis d’Amérique, où elle fait face à une éventuelle interdiction au niveau fédéral, la société de médias sociaux a été condamnée à une amende de 5,4 millions de dollars par la France pour gestion inappropriée des cookies et suivi en ligne. .

La CNIL française ou Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’organisme de surveillance de la protection dont le travail consiste à s’assurer que toutes les entreprises opérant en France respectent les lois nationales sur les données, a déclaré que son enquête ne concernait que le site Web tiktok.com et non le service beaucoup plus lourdement applications smartphone utilisées.

La CNIL a découvert que les utilisateurs de TikTok qui utilisaient la version web, avaient plus de mal à rejeter les traceurs internet qu’à les accepter. De plus, l’autorité a déterminé que les internautes n’étaient pas suffisamment informés de l’utilisation des cookies par TikTok.

La société appartenant à ByteDance a depuis déclaré avoir résolu le problème.

« Ces conclusions concernent des pratiques passées que nous avons abordées l’année dernière, notamment en facilitant le rejet des cookies non essentiels et en fournissant des informations supplémentaires sur les objectifs de certains cookies », a déclaré un porte-parole de TikTok à ..

« La CNIL elle-même a souligné notre coopération au cours de l’enquête et la confidentialité des utilisateurs reste une priorité absolue pour TikTok », a ajouté le porte-parole.

Selon la réglementation édictée par l’Union européenne, les sites Web doivent demander expressément l’autorisation des internautes avant d’utiliser des cookies, qui sont de petits fichiers de données enregistrés lorsqu’un utilisateur navigue sur le Web.

L’amende survient juste un jour après que le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a rencontré un contingent de responsables de l’UE à Bruxelles et leur a assuré que TikTok prend au sérieux la confidentialité des données et travaillera en étroite collaboration avec les responsables pour protéger les utilisateurs.

