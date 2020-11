La France étudie la réouverture des magasins en décembre mais maintient les bars et les restaurants fermés jusqu’en janvier

, 17 novembre () –

Le gouvernement français étudie la possibilité que les petites entreprises puissent rouvrir début décembre, après avoir fermé fin octobre dans le cadre des mesures de lutte contre la deuxième vague de pandémie, mais les bars et restaurants pourraient rester fermés encore plus tard. Noël, selon des sources gouvernementales et les médias français.

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a expliqué mardi que la décision de réouverture des magasins avant le 27 novembre, date de la célébration du «Black Friday», sera prise «tout au long de la semaine prochaine». Du secteur, il a été demandé de pouvoir rouvrir ce vendredi ou au plus tard le samedi.

Dans des déclarations à la chaîne France 2, il a précisé que le Gouvernement travaille avec l’objectif « du 1er décembre mais, évidemment, s’il y a de très bonnes nouvelles, la situation continue de s’accélérer de manière positive, évidemment nous ferons tout notre possible pour que les commerçants puissent travailler ». « Notre souhait est que les commerçants puissent rouvrir le plus rapidement possible », a déclaré Attal.

S’agissant des bars et restaurants, également fermés, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu’il devrait offrir « des perspectives début décembre » sans pour l’instant « il y a une décision prise sur le calendrier » de la réouverture.

En ce sens, les sources consultées par Franceinfo assurent que les bars et restaurants n’ouvriront pas avant la fin de l’année et que même sur la table se trouve la date du 15 janvier, bien qu’il n’y ait toujours pas de date définitive.

De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a prévenu qu’il était possible que cette année les familles françaises ne puissent pas se retrouver à Noël. « Ce que nous voulons, c’est évidemment permettre aux Français de passer Noël et le Nouvel An avec leur famille », a-t-il déclaré dans une interview sur BFMTV.

Cependant, il a clairement indiqué qu’il ne pouvait pas «promettre que nous nous réunirons tous dans n’importe quelle partie du pays». En outre, il a rappelé que les mesures de sécurité devront être respectées pour éviter la contagion et « prendre soin les uns des autres » au cas où des retrouvailles seraient possibles.

Attal et Véran ont tous deux insisté sur le fait que la situation reste grave en France, car il y a actuellement plus de patients hospitalisés avec COVID-19 qu’au pic de la première vague.

Ce lundi, les autorités françaises ont signalé 416 autres patients hospitalisés, portant le total à 33.497, un nouveau record historique depuis le début de la pandémie, même si le nombre de nouvelles infections quotidiennes est tombé à 9406, contre la moitié de sept jours. Au total, la France cumule 1 991 233 cas confirmés de coronavirus et 45 054 décès.

