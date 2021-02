La France et les États-Unis appellent à des résultats « rapides » dans l’enquête sur les causes de l’explosion de Beyrouth

, 4 février () –

La France et les Etats-Unis ont exigé jeudi des résultats « rapides » sur l’enquête sur les causes de l’explosion dans le port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts et 6 000 blessés.

Dans une déclaration commune commémorant les six mois de l’événement, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, ont précisé qu’en ce sens, la justice libanaise « doit agir avec transparence totale « et » libre de toute ingérence politique.

Le Premier ministre libanais Hasan Diab a démissionné à la suite des manifestations déclenchées après la tragédie, qui a révélé l’incapacité de l’administration publique libanaise à résoudre les problèmes fondamentaux. Il reste en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement, qui a été reportée et n’a pas encore eu lieu.

À cet égard, Le Drian et Blinken ont souligné que la commémoration de «l’événement tragique» a souligné «le besoin urgent et vital» pour les responsables libanais d’honorer «enfin» leur engagement de former un gouvernement «crédible et efficace» et de travailler à mener les réformes «nécessaires».

« Ces actions concrètes restent absolument nécessaires pour que la France, les Etats-Unis et leurs partenaires régionaux et internationaux s’engagent à apporter un soutien supplémentaire, structurel et à long terme au Liban », ont-ils ajouté.

En parallèle, ils ont réaffirmé leur « plein soutien » au peuple libanais et ont également garanti qu’ils « continueront à fournir une aide d’urgence » à la population du pays, notamment dans les secteurs de la santé, du logement et de l’aide alimentaire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂