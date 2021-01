La France et l’Allemagne menacent AstraZeneca de poursuites judiciaires si elles favorisaient le Royaume-Uni par rapport à l’UE lors de la distribution du vaccin Covid-19

Les tensions consécutives entre AstraZeneca et l’UE au sujet des pénuries de vaccins se sont encore intensifiées alors que Paris et Berlin ont déclaré que la société devrait faire face à des sanctions ou même à des poursuites judiciaires s’il s’avère qu’elle préférait les Britanniques aux Européens.

«Je ne dis pas qu’il y a un problème mais s’il y a un problème et que [they] ont privilégié d’autres destinations, d’autres pays – par exemple le Royaume-Uni – par rapport à nous, alors nous défendrons nos intérêts », Le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré dimanche à la radio française J, ajoutant que la société faisait maintenant face «Accusations graves» et ce n’est pas quelque chose que Bruxelles traite « légèrement. »

Le responsable a ensuite déclaré que le fabricant de vaccins anglo-suédois pourrait faire face «Pénalités ou sanctions» s’il s’avère avoir priorisé ses clients britanniques par rapport aux clients européens. Beaune a ajouté que Bruxelles pourrait sanctionner l’entreprise en refusant de commander des doses supplémentaires ou en imposant des sanctions « Prévu par le contrat. »

L’UE a conclu un accord d’achat anticipé avec AstraZeneca d’une valeur de 336 millions d’euros (407,8 millions de dollars), mais la totalité de l’argent n’a pas été versée à l’entreprise. Beaune a admis qu’il y a une enquête sur AstraZeneca qui est toujours en cours et que les Européens ont d’abord besoin «Clarté et transparence.»

Pourtant, a-t-il dit, «s’il y a eu une préférence accordée aux Britanniques, alors c’est un problème.» Une réprimande tout aussi sévère est venue d’Allemagne, où le ministre de l’Économie Peter Altmaier a déclaré au quotidien Die Welt que «S’il s’avère que des entreprises individuelles ne respectent pas leurs obligations, une décision doit être prise concernant les conséquences juridiques.»

Vous ne devez en aucun cas donner la préférence à un autre pays par rapport à l’UE.

L’UE a été mêlée à une dispute amère avec AstraZeneca suite à la décision du fabricant de réduire l’offre initiale de vaccins de l’UE de 80 millions à 31 millions de doses. Les responsables de l’UE ont ensuite appelé l’entreprise à détourner les vaccins, fabriqués au Royaume-Uni, vers l’UE. Le bloc a également soupçonné le géant pharmaceutique de donner la priorité à ses contrats avec d’autres pays comme le Royaume-Uni à ses frais.

AstraZeneca a quant à lui affirmé qu’elle honorerait pleinement ses obligations envers le gouvernement britannique et a imputé les problèmes de vaccination de l’UE aux problèmes de production dans ses usines européennes. Bruxelles a réagi en imposant des contrôles à l’exportation sur tous les vaccins produits à l’intérieur du bloc, y compris ceux d’AstraZeneca lui-même. Tous les fabricants devraient maintenant obtenir le feu vert de leurs exportations par Bruxelles avant d’envoyer des doses n’importe où en dehors du bloc au moins jusqu’à la fin du mois de mars.

Bruxelles a même apparemment envisagé de déclencher un mécanisme d’urgence dans l’accord de divorce avec le Royaume-Uni pour restreindre unilatéralement les mouvements de marchandises, y compris les vaccins, de l’UE vers l’Irlande du Nord. Pourtant, il a rapidement fait marche arrière après avoir été confronté à une réaction violente de Londres, Belfast et Dublin.

Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré sur Twitter que les parties avaient réalisé des progrès dans la résolution de la situation et qu’AstraZeneca avait accepté «Délivrer neuf millions de doses supplémentaires au premier trimestre», portant le montant total de jabs à livrer au cours de cette période de 31 à 40 millions, et à «Étendre sa capacité de fabrication en Europe.»

Avancez sur les vaccins.@AstraZeneca livrera 9 millions de doses supplémentaires au premier trimestre (40 millions au total) par rapport à l’offre de la semaine dernière et commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu. La société étendra également sa capacité de production en Europe. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 31 janvier 2021

Cependant, tout le monde n’a pas accueilli la nouvelle. L’ancien conseiller de la Commission européenne, Pierre Dechamps, a déclaré qu’un tel résultat ne pouvait guère être qualifié de succès puisque le montant promis est encore bien inférieur aux 80 millions de doses initiales. Il a également accusé Londres de pratiquement «Nationaliser» le fabricant de vaccins pour servir ses propres intérêts.

Je ne pense pas qu’ils aient réduit les approvisionnements prévus au Royaume-Uni dans la même proportion. Le gouvernement libéral britannique a de facto nationalisé AZ. – Dr Pierre Dechamps (@PJDechamps) 31 janvier 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂