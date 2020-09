La France envisage des congés pour les parents si l’école ou la classe de leurs enfants ferme en raison du COVID-19

, 1 sept. () –

Le gouvernement français envisage la possibilité que les parents puissent prendre un congé si la classe ou l’école fréquentée par leurs enfants doit fermer en raison d’un cas de COVID-19, a avancé le porte-parole du gouvernement ce mardi au début de la ‘ retour à l’école »en France.

S’adressant à France Info, Gabriel Artal a indiqué que si ladite fermeture intervient, “le congé parental sera possible pour les parents”. Quant à la décision de fermer un centre ou une classe, le porte-parole du gouvernement a expliqué qu’elle sera prise entre l’établissement lui-même et les autorités locales.

«La décision est prise par le recteur et l’agence régionale de santé, au niveau local», a-t-il indiqué, précisant que des «solutions» devraient être adoptées pour aider les parents et pour qu’il puisse y avoir «continuité de l’éducation».

Face au retour des classes de 12 millions d’élèves depuis mardi, Attal a défendu qu’un “protocole sanitaire” et “des mesures pour garantir que les risques de contagion soient réduits au minimum” ont été mis en place dans les centres éducatifs. Les mesures comprennent l’utilisation obligatoire d’un masque par les enseignants et les écoliers de plus de onze ans.

Selon le porte-parole, «tous les scénarios avec la réaction et les mesures à prendre si un cas survient dans une école ont été envisagés». Lorsque cela se produit, a-t-il expliqué, l’étudiant sera isolé et ceux qui ont été en contact avec lui seront invités à «s’isoler». Les tests se feront, a-t-il précisé, “s’il y a un soupçon” et ce sera que les résultats seront connus le plus tôt possible.

De son côté, le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a expliqué que le gouvernement a préparé trois plans en matière d’éducation en fonction de l’évolution de la pandémie.

Le «scénario normal», qui serait celui actuel de retour en classe avec des mesures de protection, alors qu’en cas de confinement «partiel», l’enseignement à distance est prévu de différentes manières. Il y a aussi un “scénario intermédiaire”, a déclaré Blanquer à BFMTV, dans lequel seuls quelques élèves assisteraient aux cours, comme cela s’est produit en juin.

La France a jusqu’à présent enregistré 281 015 cas et 30 635 décès, dont 3 082 nouveaux cas et 29 décès signalés lundi. Comme dans d’autres pays, ces dernières semaines, il y a eu une augmentation des infections.

