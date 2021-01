La France entame la deuxième phase de sa campagne de vaccination contre le COVID-19

Il assure qu’un million de personnes vaccinées contre le COVID-19 seront atteintes « d’ici la fin janvier »

, 18 janv. () –

La France a entamé ce lundi la deuxième phase de sa campagne de vaccination contre le COVID-19, destinée aux personnes de plus de 75 ans résidant hors des foyers pour personnes âgées et à «haut risque» et qui atteindra 6,4 millions personnes.

Jusqu’à présent, les autorités sanitaires françaises administraient des vaccins contre la maladie à des groupes prioritaires comprenant des résidents des maisons de retraite médicalisés ou des soignants.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé aux usagers convoqués à partir de ce lundi de recevoir le médicament « patience », alors qu’il a affirmé que la France atteindra le million de vaccinés contre le COVID-19 « fin janvier ». , alors qu’entre 2,4 et 4 millions de Français seront vaccinés d’ici fin février.

En ce sens, comme le rapporte BFM TV, Véran a défendu la campagne de vaccination en France, affirmant que «l’organisation fonctionne». Le gouvernement français a été critiqué car de nombreuses personnes n’obtiennent pas de rendez-vous pour recevoir le médicament malgré leur appartenance à des groupes prioritaires.

« Il y a une distribution harmonieuse, à l’exception du Grand Est, de la Bourgogne, des Alpes-Maritimes et de Nice », où les vaccins Moderna seront expédiés en priorité, a déclaré le responsable du portefeuille Santé, selon la chaîne France Info.

Jusqu’à présent, le ministère français de la Santé a dénombré plus de 2,9 millions de personnes infectées par le COVID-19, dont plus de 70 décès dus à la maladie.

