La France enregistre 17565 nouvelles infections et 189 décès par coronavirus en 24 heures

Le ministère français de la Santé a signalé ce samedi 17565 nouveaux cas confirmés et 189 décès par coronavirus au cours des dernières 24 heures enregistrées. Au total, le pays a enregistré 2 460 555 cas et 60 418 décès depuis le début de la pandémie.

Le bulletin quotidien comprend également 24 851 patients hospitalisés, 126 de moins que le vendredi, et 1 003 nouvelles hospitalisations, 278 de moins que la veille.

Il y a 2727 patients admis dans les unités de soins intensifs, 46 de moins que vendredi, et 123 patients nouvellement admis en soins intensifs. De plus, il collecte 915 nouvelles inscriptions pour ajouter un total de 183 571 depuis l’arrivée du virus dans le pays.

Le patient le plus connu pour le moment est le président français, Emmanuel Macron, qui a réapparu après son diagnostic de coronavirus avec une vidéo dans laquelle il affirmait qu’il progressait « bien » de la maladie, avec « les mêmes symptômes qu’hier », dont fatigue, maux de tête et toux sèche.

Macron a promis de rendre compte « chaque jour » de l’évolution de la maladie, dans le but d’être « totalement transparent ». Le président reste isolé à Versailles, d’où il a parlé à la première personne de sa situation et a fait appel à la sensibilisation du public.

Ainsi, il a expliqué avoir contracté le virus malgré le respect des protocoles établis par les autorités, apparemment dans «un moment de négligence». Il a déclaré que s’il n’avait pas respecté ces mesures, il aurait non seulement pu être infecté plus tôt, mais qu’il aurait transmis le virus à plus de personnes.

Macron a averti que « nous devons continuer à respecter les règles », même si elles peuvent parfois paraître « dures », puisque jeudi la contagion de 18 000 personnes supplémentaires en France s’est confirmée. « Personne n’est à l’abri de ce virus », a-t-il souligné dans son message.

Le positif de Macron a déclenché une cascade de tests et d’isolement dans son environnement proche et également au niveau européen, dans la mesure où son agenda officiel ces derniers jours comprenait des rencontres avec d’autres dirigeants tels que l’espagnol Pedro Sánchez et le portugais António Costa.

Macron, qui a apprécié les messages de soutien reçus ces dernières heures, a déclaré qu’il poursuivait son travail, « un peu ralenti », et qu’il ne négligerait pas les questions « prioritaires » comme la lutte contre la pandémie COVID-19.

