La France distribuera gratuitement des produits d’hygiène féminine dans les universités du pays

, 23 février () –

La ministre française de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé ce mardi que dès « les prochaines semaines » les centres universitaires du pays dispenseront gratuitement des produits d’hygiène menstruelle et féminine.

« Dans l’enseignement supérieur, l’insécurité menstruelle touche une personne sur trois, avec les organisations étudiantes, nous travaillons à mettre en œuvre de nouvelles mesures pour répondre à ce problème », a déclaré Vidal après avoir rencontré les associations étudiantes par vidéoconférence mardi.

« Il est inacceptable qu’en 2021 nous ayons à choisir entre nous nourrir et pouvoir nous protéger », a souligné le ministre, se référant à une étude récente des autorités françaises dans laquelle il est démontré que 13% des plus de 6500 personnes interrogées reconnaissent avoir a dû choisir entre acheter des produits d’hygiène personnelle et d’autres articles essentiels.

Selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, « dans les semaines à venir », tant les résidences étudiantes que les services de santé universitaires disposeront de distributeurs gratuits de « protection hygiénique et respectueuse de l’environnement », afin qu’ils fonctionnent avant la rentrée scolaire l’automne prochain. .

Le président français Emmanuel Macron a également utilisé les réseaux sociaux pour célébrer cette décision, soulignant que «l’insécurité menstruelle étudiante, invisible depuis longtemps, est une injustice que nous ne pouvons plus tolérer».

« Sensibilisés et alertés par les associations, nous avons décidé de fournir une protection périodique gratuite dès les prochaines semaines », a-t-il souligné.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂