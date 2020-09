La France dépasse les 300000 cas de COVID-19 après en avoir ajouté plus de 7100

, 3 sept. () –

La France a dépassé le seuil des 300000 cas de COVID-19 ce jeudi, après avoir enregistré dans les dernières 24 heures un niveau d’infections supérieur à 7100, à une journée marquée par les stimuli économiques annoncés par le gouvernement d’Emmanuel Macron.

Les données de l’Agence française de santé publique situent le bilan provisoire des positifs en France à 300 181, 7 157 de plus que mercredi. Environ 4,4% des tests effectués au cours des dernières 24 heures se sont révélés positifs, selon les statistiques officielles.

Les autorités françaises ont également enregistré 21 décès supplémentaires, pour un total de 30 706 depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement a annoncé ce jeudi un nouveau programme de relance économique baptisé «France Relaunch». Avec elle, les autorités envisagent d’injecter 100000 millions d’euros à travers des subventions, des réductions d’impôts et des fonds pour financer des projets environnementaux dans le but de favoriser la reprise de l’emploi et de l’économie du pays gaulois, en vue de restaurer en 2022 le niveau de PIB antérieur. à la pandémie.

