La France confirme plus de 20000 cas et 551 décès par coronavirus au cours de la dernière journée

, 9 novembre () –

Le gouvernement français a confirmé ce lundi plus de 20000 cas et plus de 550 décès par coronavirus au cours de la dernière journée, avec lesquels le pays est consolidé comme le quatrième avec le plus d’infections au monde depuis le début de la pandémie.

La Santé publique française a détaillé dans son dernier bilan qu’au cours des dernières 24 heures, 20 155 cas et 551 décès ont été confirmés, ce qui place les totaux à 1 807 479 et 40 987 respectivement.

Le nombre de cas est bien inférieur aux 86852 cas confirmés samedi – le record absolu dans le pays – bien que les données soient généralement inférieures dimanche en raison d’une réduction du nombre de tests dimanche.

En revanche, l’agence a indiqué qu’au cours des sept derniers jours, 20 063 personnes ont été admises en raison du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, dont 3091 qui sont en réanimation en raison de la gravité de leur état. .

Les autorités enquêtent également sur 3 042 foyers dans le pays, alors que 99 départements en France sont dans un état de «forte» vulnérabilité en raison de l’impact de la pandémie, qui a subi un rebond drastique ces dernières semaines.

