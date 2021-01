La France confirme 21.217 cas de coronavirus au dernier jour avec environ 400.000 vaccinés

, 15 janv. () –

Les autorités sanitaires françaises ont prévenu ce vendredi que le pays avait vérifié 21 217 nouveaux cas de coronavirus, loin de la limite de 5000 par jour fixée par le gouvernement, alors que le nombre de vaccinés avoisine les 400 000 depuis le début de la campagne. immunisation.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé a indiqué qu’au total, il y a déjà 2 872 941 infections enregistrées depuis le début de la pandémie et 69 949 décès après en avoir ajouté 288 le dernier jour. Ainsi, les autorités ont prévenu qu’il y avait eu une augmentation du taux de mortalité de 9% en France tout au long de 2020.

En revanche, le nombre d’hospitalisés est passé à 25 009, dont 2 730 en réanimation. Le gouvernement enquête actuellement sur 1 921 épidémies possibles, dont 725 liées aux maisons de retraite.

Le gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention de vacciner 400 000 personnes avant la fin de la semaine. À l’heure actuelle, 388 730 personnes sont vaccinées contre le COVID-19, dont 70 514 depuis jeudi.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une « course aux chiffres » et a souligné qu ‘ »il est important que la vaccination des plus de 75 ans se passe bien ». De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a détaillé le calendrier de vaccination, qui comprend l’arrivée du vaccin AstraZeneca pour 2,4 millions de Français.

