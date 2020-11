La France annonce une conférence internationale sur l’aide au Liban la semaine prochaine

PARIS, 26 nov. (DPA / EP) –

La France a annoncé jeudi la tenue d’une conférence internationale sur l’aide au Liban, qui aura lieu la semaine prochaine.

Le gouvernement français n’a pas fourni plus de détails sur la réunion, qui aura lieu spécifiquement mercredi après-midi, selon des sources gouvernementales.

Une explosion dans le port de la capitale libanaise, Beyrouth, le 4 août, a fait plus de 200 morts et 6 000 blessés. Le président français, Emmanuel Macron, s’est rendu à Beyrouth immédiatement après l’événement et a organisé, avec les Nations unies, une conférence internationale qui a permis de lever près de 300 millions de dollars (près de 252 millions d’euros).

L’explosion, qui a détruit une grande partie du port et des zones résidentielles environnantes, a également laissé quelque 300 000 personnes sans abri. Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’explosion, notamment des chefs de port et des autorités locales.

L’événement a déclenché une nouvelle vague de protestations contre les autorités qui a conduit à la démission du Premier ministre Hasan Diab, qui est en fonction dans l’attente de la formation du nouvel exécutif.

Macron a effectué deux visites officielles au Liban au cours desquelles il a tenté de promouvoir un changement de gouvernement. Les tentatives ont échoué, suscitant de vives critiques de la part de Macron.

L’explosion a eu lieu à un moment où le Liban traverse une grave crise économique – la pire depuis la guerre civile (1975-1990) – et il est à craindre que les destructions causées par celle-ci aient un impact direct sur l’importation de denrées alimentaires et autres. produits de base.

