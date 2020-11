La France annonce la mort du commandant militaire de la filiale d’Al-Qaïda au Sahel lors d’une opération au Mali

, 13 novembre () –

La ministre française de la Défense, Florence Parly, a annoncé vendredi la mort dans une opération militaire de Ba Ag Musa, chef militaire de la coalition jihadiste de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), une filiale d’Al-Qaïda au Sahel , lors d’une opération militaire menée mardi dernier dans la ville malienne de Ménaka, dans le nord du pays.

Le défunt était un ancien colonel de l’armée du Mali, également connu sous le nom de Bamoussa Diarra, qui était le bras droit d’Iyad Ag Ghali, à son tour chef de cette filiale d’Al-Qaïda – une alliance qui intègre Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI ), Al Murabitún, le Front de libération de Macina (FLM) et Ansar Dine – qui ont attaqué à plusieurs reprises des soldats et des civils au Mali et au Burkina Faso voisin.

Dans l’opération, encadrée dans le cadre de l’initiative militaire Barkhane, « d’importantes ressources de renseignement ont été utilisées, ainsi qu’un dispositif d’interception composé d’hélicoptères et de troupes au sol ».

« En tant que figure historique du mouvement jihadiste au Sahel, Ba Ag Musa est considérée comme responsable de plusieurs attaques contre les forces maliennes et internationales, ainsi que de la formation de nouvelles recrues », a rapporté la ministre dans un communiqué publié sur son compte Twitter officiel. .

« Je félicite nos soldats pour ce succès, qui prive Iyad Ag Ghali de l’un de ses principaux collaborateurs. Son engagement, son courage et son abnégation nous rendent forts et fiers », a déclaré Parly.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂